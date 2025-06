Nigeria : Tinubu demande de traquer les auteurs du massacre de Benue

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a ordonné mercredi aux agences de sécurité de traquer les auteurs de l'attaque du week-end qui a tué au moins 150 personnes dans le centre-nord du pays, alors qu'il est confronté à une pression croissante concernant l'aggravation de la crise sécuritaire.

Bola Tinubu s'est rendu dans l'État de Benue, où ont eu lieu les récentes attaques meurtrières, afin d'apaiser les tensions et de promettre que justice sera rendue aux victimes. "Nous allons rétablir la paix, reconstruire et traduire les auteurs en justice. Vous n'êtes pas seuls", a déclaré le dirigeant nigérian sur X.

Des assaillants ont pris d'assaut la communauté de Yelewata, dans l'État de Benue, de vendredi soir à samedi matin, ouvrant le feu sur des villageois endormis et incendiant leurs maisons, ont déclaré des survivants et le syndicat local des agriculteurs. Un grand nombre des personnes tuées s'étaient réfugiées dans un marché local après avoir fui les violences survenues dans d'autres parties de l'État.

Les autorités de l'État de Benue ont accusé les éleveurs d'être à l'origine de l'attaque, un type de violence fréquemment observé dans le cadre du conflit pastoral qui sévit dans le nord du Nigeria depuis plusieurs décennies.

Les dirigeants de l'opposition et les critiques ont accusé M. Tinubu d'avoir réagi tardivement aux meurtres, notant que son bureau avait publié une déclaration plus de 24 heures après l'attaque. Sa visite dans l'État a eu lieu cinq jours plus tard.

Le dirigeant nigérian s'est rendu à Makurdi, la capitale de l'État de Benue, où il a visité un hôpital pour voir les blessés de l'attaque et a rencontré des dirigeants locaux pour discuter des moyens de mettre fin aux tueries. Il n'a pas visité la communauté de Yelewata.

Il a également semblé réprimander la police pour n'avoir procédé à aucune arrestation plus de quatre jours après les meurtres.

"Comment se fait-il qu'aucune arrestation n'ait été effectuée ? Je m'attends à ce que ces criminels soient arrêtés", a demandé M. Tinubu en s'adressant à des officiers supérieurs de la police lors d'un rassemblement à Benue.

Les analystes attribuent l'aggravation de la crise sécuritaire au Nigeria à l'absence de volonté politique de poursuivre les criminels et de rendre justice aux victimes.

"En fin de compte, le résultat est le même : pas de justice, pas de responsabilité et pas de fin pour les victimes et leurs communautés", a déclaré le sénateur Iroegbu, un analyste de la sécurité basé à Abuja, la capitale du Nigeria. "Tant que cela ne changera pas, l'impunité restera la norme et de telles tragédies continueront de se produire."