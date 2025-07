Nigéria : une nouvelle coalition de l'opposition contre le parti de Tinubu

Les principaux leaders de l'opposition nigériane ont dévoilé mercredi une nouvelle coalition qui, selon eux, vise à détrôner le parti au pouvoir dans la plus grande démocratie d'Afrique avant les élections présidentielles de 2027.

La coalition Africa Democratic Congress, qui s'oppose au parti All Progressives Congress du président Bola Tinubu, est dirigée par Abubakar Atiku et Peter Obi, tous deux finalistes du dernier scrutin présidentiel. Ils sont rejoints par d'autres personnalités, dont d'anciens législateurs fédéraux et d'anciens gouverneurs du parti au pouvoir.

"La coalition empêchera le Nigeria de devenir un État à parti unique", a déclaré David Mark, ancien président du Sénat et président par intérim de l'alliance, lors de la présentation du projet dans la capitale, Abuja.

M. Tinubu a été accusé de vouloir transformer le Nigeria en un État à parti unique en utilisant les mécanismes de l'État pour convaincre des personnalités politiques de premier plan de quitter les partis d'opposition pour rejoindre le parti au pouvoir.

Bien que le dirigeant nigérian ait nié ces allégations, certains de ses plus proches alliés, y compris au sein de la direction du parti au pouvoir, semblent les soutenir, ce qui suscite des inquiétudes dans une région menacée par le rétrécissement de l'espace démocratique.

La bataille pour le poste suprême du pays s'est intensifiée, même deux ans avant les prochaines élections, car plusieurs législateurs fédéraux et gouverneurs d'État ont fait défection au parti au pouvoir au cours des derniers mois, et les politiciens de l'opposition se sont regroupés pour contester le second mandat de M. Tinubu.

La nouvelle coalition rappelle l'alliance qui a battu l'ancien parti au pouvoir au Nigeria, le Peoples Democratic Party, en 2015, après un règne ininterrompu de 16 ans.

Comme en 2015, nombreux sont ceux qui considèrent que l'administration actuelle n'a pas tenu ses principales promesses d'améliorer les secteurs économiques et sécuritaires du pays, qui sont en difficulté.

Le gouvernement de M. Tinubu a dû faire face aux retombées de réformes économiques impopulaires après avoir supprimé des subventions qui duraient depuis des décennies et fait flotter la monnaie du pays. Les réformes ont déclenché une crise inflationniste alors que le pays fait face à une résurgence des attaques des groupes armés à travers le pays.

Cheta Nwanze, associé principal de SBM Intelligence, un cabinet de conseil géopolitique, a déclaré que seul un bloc d'opposition uni avait une chance de renverser M. Tinubu en 2027.

"Vous ne pouvez pas renverser un gouvernement en place si l'opposition est désunie", a déclaré M. Nwanze.