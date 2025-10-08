Six militants sud-africains dénoncent les mauvais traitements d'Israël

Six militants sud-africains, récemment libérés par les autorités israéliennes, ont raconté leur expérience après leur arrestation lors d’une tentative d’acheminement d’aide humanitaire à Gaza.

Ils affirment avoir été victimes de brutalités lors de leur enlèvement, qui s’est produit alors qu’ils participaient à la flottille Global Sumud, visant à apporter de l’aide à la population de Gaza.

Mandla Mandela, activiste, ancien législateur et petit-fils de Nelson Mandela, a déclaré : « Nous avons été soumis à toutes les formes de brutalité de leur part. Mais cela ne compare pas à ce que subissent quotidiennement les Palestiniens. Nous avons été kidnappés en eaux internationales. Les Palestiniens sont attaqués, mutilés et tués. »

De plus, deux femmes parmi les militants, également à bord du navire, ont rapporté avoir été maltraitées par l’armée israélienne.

Dans un autre témoignage, Zukiswa Wanner, activiste, a exprimé la colère de certains activistes face à la gestion de cette crise : « Nous sommes ceux qui ont poursuivi Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ) et la Cour pénale internationale (CPI). Il y a donc une certaine frustration, d’autant que nous n’avons pas d’ambassade en Israël. Notre ambassade se trouve à Ramallah, en Palestine. Nos fonctionnaires ont tenté de venir nous voir dès jeudi, mais ils n’ont pas été autorisés. Lorsqu’ils ont finalement pu nous rencontrer, c’était dimanche, et ils n’ont disposé que de deux minutes avant qu’on ne leur dise "temps écoulé". Nous avons alors dit non. »

L’opération d’interception de la flottille a suscité une vague de manifestations à l’échelle mondiale, avec des rassemblements dans plusieurs grandes villes pour dénoncer cette opération et soutenir la cause des Palestiniens.