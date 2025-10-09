Guerre Israël-Hamas : Trump annonce une première phase de cessez-le-feu

Après deux années de conflit intense, une avancée majeure a été annoncée jeudi , Israël et le Hamas sont parvenus à un accord sur la première phase d’un plan de cessez-le-feu à Gaza.

Ce rapprochement intervient sous l’impulsion du président américain Donald Trump, qui a confirmé que tous les otages israéliens encore en vie seront bientôt libérés, tandis qu’Israël commencera à retirer ses troupes jusqu’à une ligne convenue dans l’enclave palestinienne.

L’annonce de Donald Trump a suscité une immense émotion à Tel Aviv, notamment parmi les familles des otages. Einav Zangauker, mère de Matan Zangauker, un otage israélien détenu à Gaza, a exprimé sa joie et son impatience :

« Je ne peux pas expliquer ce que je ressens. Je vais le serrer dans mes bras, l’embrasser et lui dire que je l’aime. Je veux voir ses yeux plonger dans les miens et le voir serrer ses sœurs dans ses bras. »

Le Qatar, médiateur principal dans ces négociations qui se sont déroulées à Charm el-Cheikh en Égypte, a confirmé l’accord, soulignant qu’un consensus avait été trouvé sur toutes les modalités et mécanismes de mise en œuvre de cette première phase.

Pour autant, la situation sur le terrain reste fragile. Malgré l’accord, les bombardements israéliens à Gaza se sont poursuivis, selon la Défense civile de l’enclave. Saeed Awad, ambulancier palestinien, a exprimé un mélange d’espoir et de scepticisme :

« Nous avons attendu cette nouvelle avec joie, mais nous attendons maintenant que cette guerre, ces souffrances et ce nettoyage ethnique prennent fin réellement. »

Vers un retrait progressif israélien

L’armée israélienne a déclaré avoir commencé les préparatifs opérationnels nécessaires à la mise en œuvre de l’accord, en attendant le vote du cabinet israélien qui devrait clarifier le calendrier exact des étapes à venir.

Le journaliste Sam Mednick, de l’Associated Press, rappelle cependant les incertitudes qui subsistent :

« On ne sait pas si le Hamas désarmera, ce qui est une exigence clé d’Israël, ni qui gouvernera Gaza après cet accord. Mais c’est une avancée importante après deux années de guerre. »

La signature officielle de l’accord est prévue ce jeudi. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a invité Donald Trump à assister à la cérémonie, qui marquera officiellement le début de la fin des hostilités.

Cette première phase pourrait ouvrir la voie à une paix durable, mais le chemin reste semé d’embûches.

Selon une source proche du Hamas, au moins 20 otages israéliens seraient libérés en une seule fois, contre près de 2 000 prisonniers palestiniens.

Pour rappel, deux trêves avaient déjà eu lieu en novembre 2023 et début 2025, mais elles n’avaient pas tenu.