Gaza : les Palestiniens expriment leur joie après l'accord de trêve

Alors qu’ Israël et le Hamas se sont mis d’accord pour une trêve et la libération 20 otages en échange de prisonniers, d’épaisses colonnes de fumée ont été aperçues jeudi dans plusieurs zones de la bande de gaza.

Cette trêve a été convenue dans le cadre de la « première phase » du plan de paix du président américain Donald Trump, elle prévoit également un retrait de l’armée israélienne progressif de la majeure partie de Gaza.

Les Palestiniens de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, se sont réveillés en exprimant leur joie.

« Aujourd’hui, une joie immense se répand parmi tout le peuple palestinien, en particulier les habitants de Gaza, à cause de notre bonheur face à la trêve, au cessez-le-feu. Nous espérons que Dieu préservera cette joie. Et si Dieu le veut, que ce cessez-le-feu dure pour toujours, que la guerre ne revienne pas et que nous puissions vivre en sécurité et en paix. », a expliqué Um Mohammad Wadi, déplacée de la ville de Gaza.

Des milliers de Juifs pratiquants se sont rassemblés dans la vieille ville de Jérusalem pour célébrer la fête de Souccot au Mur occidental, se réjouissant encore davantage à l’annonce de la libération prochaine des otages à Gaza.

« Nous nous sommes réveillés ce matin pleins d’espoir, heureux. Nous espérons que tous les otages reviendront dès que possible. Nous remercions le président Trump et nos courageux soldats. », s'est confiée Tamara, résidente de Jérusalem :« Nous nous sommes réveillés ce matin

Des incertitudes subsistent toutefois concernant certains points sensibles du plan, tels que la question du désarmement du Hamas et la gouvernance future de Gaza.