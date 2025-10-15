Guerre Israël-Hamas : un des 4 corps d’otages restitués pas identifié

À Tel-Aviv, les autorités israéliennes ont reçu quatre corps d’otages décédés, remis par la Croix-Rouge. Ces dépouilles ont été transportées à l'institut médico-légal pour identification.

Toutefois, l’armée israélienne a indiqué qu’un des corps remis par le Hamas pourrait ne pas appartenir à un otage, soulignant la complexité de la situation.

Cette restitution s’inscrit dans un contexte de tensions accrues, alors qu’Israël a annoncé réduire de moitié ses livraisons d’aide humanitaire à Gaza. La décision serait liée à des retards présumés dans la restitution des dépouilles par le Hamas.

Le gouvernement israélien a confirmé la réception de ces corps, ainsi que ceux d’un précédent groupe récemment rendu, mais il reste incertain si cette réduction de l’aide sera prolongée.

De son côté, le président américain Donald Trump s’est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a exprimé ses préoccupations concernant le faible nombre de restitutions, sans évoquer la baisse de l’aide.

Il a également mis en garde le Hamas, affirmant que si le groupe ne désarmait pas, des actions militaires pourraient être entreprises.

Enfin, la localisation précise de tous les restes s’avère difficile, en raison des destructions à Gaza. Certaines zones contrôlées par Israël compliquent encore la tâche des médiateurs et des équipes de secours pour retrouver et identifier toutes les dépouilles.