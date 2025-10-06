Présidentielle au Cameroun : bain de foule pour Issa Tchiroma Bakary à Douala

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche à Douala, sur l’esplanade du stade omnisports de Bepanda, pour assister au meeting d’Issa Tchiroma Bakary, candidat à l’élection présidentielle au Cameroun.

Malgré huit heures d’attente sous une pluie, les partisans du leader du FSNC (Front pour le Salut National du Cameroun) sont restés mobilisés, promettant leur soutien total à l’ancien ministre. Issa Tchiroma, arrivé tel une rock star après des meetings à Buea et Limbé dans les régions anglophones, Issa Tchiroma a galvanisé ses sympathisants. Dans un discours sans détour, il a appelé le président sortant à reconnaître sa défaite si le vote lui est défavorable : vous appellerez votre adversaire désigné par le peuple pour lui dire Monsieur le Président je concède ma défaite je vous félicite, et ce jour là vous rentrerez dans l’histoire. Le candidat Issa Tchiroma Bakary a profité de l’occasion pour dénoncer les menaces dont il est victime de la part de l’administration actuelle. Il a mis en garde l’administration territoriale, la commission électorale et le Conseil constitutionnel affirmant que le peuple réclamera sa victoire par tous les moyens en cas de fraude au soir du 12 octobre.

L'élection présidentielle aura lieu le dimanche prochain et pour de nombreux observateurs, l'ancienne tête forte du régime Biya, passée dans l'opposition à quelques mois du scrutin pourrait créer la surprise face à un Paul Biya absent de la scène politique mais également lors de cette campagne électorale. Outre Issa Tchiroma et Paul Biya, dix autres candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême.