L'Éthiopie accuse l’Érythrée de préparer une guerre

Depuis plusieurs mois, l’Éthiopie accuse son voisin, l’Érythrée, de se préparer à une guerre. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a écrit au secrétaire général de l’ONU, le 2 octobre.

Il affirme que l’Érythrée finance, mobilise et dirige des groupes armés notamment en région Amhara, où l’armée éthiopienne lutte contre des rebelles.

Addis-Abeba accuse aussi une faction du Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF). Selon l’Éthiopie, cette faction collabore avec l’Érythrée. Les relations entre les deux pays ont été difficiles depuis l’indépendance en 1993. La guerre, qui a duré de 1998 à 2000, a fait des dizaines de milliers de morts.

En 2018, les relations se sont améliorées. Un accord de paix a été signé entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Issaias Afeworki. Ce dernier a aidé l’Éthiopie lors de la guerre du Tigré, entre 2020 et 2022. On estime que cette guerre a causé au moins 600 000 morts.

Depuis la fin du conflit, la tension est revenue. L’Éthiopie accuse l’Érythrée de vouloir prendre le contrôle du port d’Assab. Le pays souhaite aussi retrouver un accès à la mer, qu’il a perdu avec l’indépendance de l’Érythrée.