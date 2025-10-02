Éthiopie : au moins 36 morts et 200 blessées dans l'effondrement d'une église

Mercredi 1er octobre, un échafaudage de fortune s’est effondré sur une église d’Arerti, à environ 70 kilomètres à l’est d’Addis-Abeba, en Éthiopie.

Selon Fana Broadcasting Corporate, au moins trente-six personnes ont perdu la vie et plus de deux cents ont été blessées.

L’accident s’est produit vers 7 h 45 locales, alors que des pèlerins visitaient le chantier de construction.

Des photos diffusées par la radio-télévision publique EBC montrent un imposant échafaudage en bois, puis de nombreux habitants tentant de porter secours aux blessés.

Plusieurs victimes ont été transportées vers Addis-Abeba pour des soins plus avancés.

Arerti se situe en région Amhara, deuxième région la plus peuplée d’Éthiopie, pays de 130 millions d’habitants et mosaïque de 80 peuples.

Cette zone est majoritairement chrétienne orthodoxe et connaît régulièrement des affrontements armés entre forces fédérales et groupes rebelles.

L’Église orthodoxe éthiopienne, l’une des plus anciennes du monde, rassemble environ 35 % de la population nationale.

Le chef de la police du district, Ahmed Gebeyehu, indique que le bilan pourrait encore augmenter, alors que les secours poursuivent leurs interventions sur le site.