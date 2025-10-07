Madagascar : les étudiants en médecine rejoignent le mouvement contestataire

Madagascar
Ce mardi, des centaines d’étudiants et d’internes en médecine ont quitté l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) pour marcher vers le ministère de la Santé. Mais la mobilisation a rapidement tourné à l’affrontement.
À quelques mètres du ministère, un dispositif policier lourdement déployé leur a barré la route, entraînant des échauffourées.
Une interne de 22 ans, en lutte pour ses conditions de travail, explique : « Nous cessons le travail. Personne ne va travailler dans les hôpitaux tant que nos revendications ne seront pas satisfaites.
La qualité des soins est très mauvaise, notamment à cause du manque d’équipements. Les salaires sont dérisoires. Les étudiants en médecine touchent seulement 25 centimes d’euro par jour. »
Les revendications principales : une augmentation des salaires à 240 euros, environ 1 euro de l’heure, et de meilleures conditions d’exercice. Actuellement, la situation sanitaire est critique : équipements vétustes, infrastructures dégradées, forte surcharge de patients.
Après une heure de négociations, la police a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. En protestation, les médecins ont annoncé la suspension du service minimum dans les hôpitaux publics, accentuant la crise dans le secteur.
