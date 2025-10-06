CPI : verdict attendu pour un milicien accusé de crimes au Darfour

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) rendent leur verdict lundi dans le procès d’un chef présumé de milice arabe au Soudan, que les procureurs accusent d’avoir été responsable de "violences bestiales" lors du conflit meurtrier au Darfour il y a plus de 20 ans.

Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, également connu sous le nom d’Ali Kushayb, a plaidé non coupable des 31 chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité lors de l’ouverture de son procès en avril 2022. Il est accusé notamment de meurtres, tortures, viols, persécutions et attaques contre des civils.

Ce verdict intervient alors que des allégations d’atrocités et de famine continuent d’émerger du Soudan. En juillet, la procureure adjointe de la CPI a déclaré devant les Nations Unies que des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité continuaient d’être commis dans l’immense région du Darfour, à l’ouest du Soudan, où une guerre civile fait rage depuis plus de deux ans.

Les procureurs affirment qu’Abd-Al-Rahman était un commandant de haut rang des milices Janjawid durant le conflit du Darfour, qui a éclaté en 2003 lorsque des rebelles issus des communautés ethniques centrales et subsahariennes de la région ont lancé une insurrection, dénonçant l’oppression exercée par le gouvernement à majorité arabe basé à Khartoum, la capitale.

Massacres

Le gouvernement de l’époque, dirigé par le président Omar el-Béchir, a répondu par une campagne de la terre brûlée, combinant bombardements aériens et raids menés par les Janjawid, qui attaquaient souvent à l’aube, déferlant sur les villages à cheval ou à dos de chameau.

Cette campagne a donné lieu à des massacres, des viols massifs, des actes de torture et des persécutions. Jusqu’à 300 000 personnes ont été tuées et 2,7 millions ont été déplacées de leurs foyers au Darfour au fil des années. Omar el-Béchir a été inculpé par la CPI pour des crimes, notamment de génocide, mais il n’a pas été remis à la Cour pour être jugé à La Haye.

Au cours du procès, les juges ont entendu 56 témoins, qui ont décrit des violences atroces et l’utilisation du viol comme arme pour terroriser et humilier les femmes. Un témoin a affirmé que, lors d’un massacre, Abd-Al-Rahman aurait dit à ses combattants : "Répétez, répétez pour ces gens. Il se peut que vous en ayez manqué certains."

Les avocats de la défense ont appelé 17 témoins et soutenu qu’Abd-Al-Rahman n’était pas un chef de milice, mais "un homme sans importance", qui n’avait joué aucun rôle dans le conflit du Darfour.

Transition démocratique

S’il est reconnu coupable, Abd-Al-Rahman fera l’objet d’une audience de détermination de la peine à une date ultérieure. Il risque une peine maximale de réclusion à perpétuité.

Alors que les verdicts sont annoncés à La Haye, le Soudan est en proie à un conflit opposant les Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire, à l’armée soudanaise. Les tensions ont éclaté en 2023 entre ces deux anciens alliés, censés superviser une transition démocratique après le soulèvement de 2019. Les combats ont fait au moins 40 000 morts, selon l’Organisation mondiale de la santé, et déplacé jusqu’à 12 millions de personnes. Plus de 24 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë au Soudan, selon le Programme alimentaire mondial.

Il y a 20 ans, les FSR sont nées des milices Janjawid, et ces groupes continuent aujourd’hui de soutenir les RSF.