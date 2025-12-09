Soudan : le chef de la milice Janjaweed condamné à 20 ans de prison

Les juges de la Cour pénale internationale ont condamné mardi un chef de la milice soudanaise Janjaweed à 20 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors du conflit au Darfour il y a plus de 20 ans.

Lors d'une audience le mois dernier, les procureurs ont requis la prison à perpétuité pour Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, qui a été reconnu coupable en octobre de 27 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment pour avoir ordonné des exécutions massives et battu à mort deux prisonniers à coups de hache en 2003-2004.

« Il a commis ces crimes en toute connaissance de cause, de manière délibérée et, comme le montrent les preuves, avec enthousiasme et vigueur »,a déclaré le procureur Julian Nicholls aux juges lors de l'audience de détermination de la peine en novembre.

Abd-Al-Rahman, 76 ans, s'est levé et a écouté sans montrer aucune réaction lorsque la juge présidant l'audience, Joanna Korner, a prononcé la sentence.