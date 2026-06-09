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CPI : le procureur Karim Khan suspendu pour agression sexuelle

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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Pays-bas

Karim Khan a été suspendu avec effet immédiat par les 21 membres du bureau de l’Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale (CPI).

Le procureur de la CPI, déjà en retrait de ses fonctions depuis un an pour assurer sa défense, fait l’objet d’une enquête à la suite d’accusations d’agression sexuelle portées par une membre de son équipe. Il conteste fermement ces allégations. Le Bureau précise que cette suspension ne préjuge en rien de l’issue de la procédure, qui devra être tranchée dans les plus brefs délais par les 125 États membres de la Cour.

En mars, un rapport établi par trois juges indépendants et remis à la présidence de l’Assemblée de la CPI avait écarté toute responsabilité de Karim Khan, estimant que les preuves recueillies par des enquêteurs des Nations unies étaient insuffisantes. Dans le contexte de ces accusations, le procureur avait déjà été récusé du dossier visant l’ancien président philippin Rodrigo Duterte pour crimes contre l’humanité.

Plus tôt, en 2024, il avait obtenu des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, dans le cadre du conflit à Gaza.

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