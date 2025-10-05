Maroc : les revendications de la Génération Z

Yasser Benayyad fait partie de la génération Z. Il a 21 ans et est né, a grandi et a été élevé dans la ville marocaine de Salé, dans un quartier populaire. Il a obtenu une licence en biologie à la Faculté des sciences de Salé à l'été 2025.

Pour l'instant, il prend une année sabbatique afin de décider s'il va entrer sur le marché du travail ou poursuivre ses études pour obtenir un master l'année prochaine.

Il participe aux manifestations de la génération Z depuis leur début le 27 septembre, et il a l'intention de continuer.

Ses revendications sont les mêmes que celles de toute sa génération : réforme des secteurs de la santé et de l'éducation, et création d'emplois.

« Je suis incertain quant à mon avenir. Je vis dans une maison louée par mon père et je dois travailler pour subvenir aux besoins de mes parents. Je veux me concentrer sur mon avenir. Je veux fonder une famille, acheter une maison, pourquoi pas ? Le problème, c'est que le gouvernement ne nous fournit aucune orientation concernant notre avenir éducatif. Par exemple, j'ai un diplôme en biologie, mais je ne sais pas où je pourrai travailler », explique Benayyad.

Les manifestations étaient pacifiques, mais elles ont donné lieu à l'arrestation de jeunes dans de nombreuses villes marocaines. Cela a aggravé la situation et provoqué des actes de vandalisme.

À Oujda, un jeune manifestant a perdu une jambe après avoir été renversé par un véhicule de police, tandis que dans des villes comme Salé et Inzegane, près d'Agadir, plusieurs banques ont été incendiées.

Souad Brahma, présidente de l'Association marocaine pour les droits de l'homme, a déclaré que la réponse avait été violente et avait entraîné un grand nombre d'arrestations.

Brahma a déclaré que certains détenus avaient été libérés, tandis que d'autres restaient en détention, faisant l'objet de longues procédures judiciaires.