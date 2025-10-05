Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

This Is Culture

this-is-culture

Egypte : la tombe d'Amenhotep III rénovée et rouverte aux visiteurs

Des visiteurs admirent le tombeau d'Amenhotep III, qui régna sur l'Égypte antique (1390 et 1350 avant J.-C), dans la Vallée des Rois, de Louxor, Egypte, le 4 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
Amr Nabil/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Egypte

L'Egypte a ouvert samedi la tombe d'un pharaon aux visiteurs après plus de deux décennies de rénovation dans la ville de Louxor, dans le sud du pays.

La tombe d'Amenhotep III, qui a régné sur l'Egypte ancienne entre 1390 et 1350 avant J.-C., est située à l'ouest de la célèbre Vallée des Rois. Elle fait l'objet d'un projet de restauration en trois phases mené par le Japon depuis une vingtaine d'années.

La tombe, la plus grande de la Vallée des Rois, a été découverte en 1799, a déclaré Mohamed Ismaïl Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités. Son contenu a été volé, y compris le sarcophage, a-t-il ajouté.

Les travaux de restauration, qui ont débuté en 2001, sont le fruit d'une collaboration entre le Conseil suprême des antiquités égyptiennes, l'UNESCO et la mission japonaise.

Les travaux comprennent la restauration du couvercle du sarcophage, ainsi que des peintures, des murs, des piliers et de l'architecture.

L'Egypte s'efforce depuis des années de relancer son industrie touristique malmenée.

Ces dernières années, le gouvernement a fait de son histoire ancienne un argument de vente majeur.

Il a fait connaître les découvertes pharaoniques, construit et rénové des musées et des sites touristiques dans tout le pays.

"Nous nous portons bien et notre croissance se poursuit à un rythme de 20 %, 20 % et plus, et nous nous attendons à ce que cela continue jusqu'à la fin de l'année, grâce à la stabilité et à la sagesse dans la gestion et le positionnement de l'Egypte dans ce contexte d'agitation autour de l'Egypte en général", a déclaré Shérif Fathi, le ministre égyptien du tourisme et des antiquités.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.