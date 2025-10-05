Egypte : la tombe d'Amenhotep III rénovée et rouverte aux visiteurs

L'Egypte a ouvert samedi la tombe d'un pharaon aux visiteurs après plus de deux décennies de rénovation dans la ville de Louxor, dans le sud du pays.

La tombe d'Amenhotep III, qui a régné sur l'Egypte ancienne entre 1390 et 1350 avant J.-C., est située à l'ouest de la célèbre Vallée des Rois. Elle fait l'objet d'un projet de restauration en trois phases mené par le Japon depuis une vingtaine d'années.

La tombe, la plus grande de la Vallée des Rois, a été découverte en 1799, a déclaré Mohamed Ismaïl Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités. Son contenu a été volé, y compris le sarcophage, a-t-il ajouté.

Les travaux de restauration, qui ont débuté en 2001, sont le fruit d'une collaboration entre le Conseil suprême des antiquités égyptiennes, l'UNESCO et la mission japonaise.

Les travaux comprennent la restauration du couvercle du sarcophage, ainsi que des peintures, des murs, des piliers et de l'architecture.

L'Egypte s'efforce depuis des années de relancer son industrie touristique malmenée.

Ces dernières années, le gouvernement a fait de son histoire ancienne un argument de vente majeur.

Il a fait connaître les découvertes pharaoniques, construit et rénové des musées et des sites touristiques dans tout le pays.

"Nous nous portons bien et notre croissance se poursuit à un rythme de 20 %, 20 % et plus, et nous nous attendons à ce que cela continue jusqu'à la fin de l'année, grâce à la stabilité et à la sagesse dans la gestion et le positionnement de l'Egypte dans ce contexte d'agitation autour de l'Egypte en général", a déclaré Shérif Fathi, le ministre égyptien du tourisme et des antiquités.