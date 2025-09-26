Bienvenue sur Africanews

Égypte : au moins 8 morts dans l'effondrement d'un bâtiment

Les sauveteurs fouillent les décombres d'un immeuble de six étages qui s'est effondré au Caire, en Égypte, le 10 décembre 2024   -  
Khaled Elfiqi/Khaled Elfiqi
By Rédaction Africanews

avec AP

Egypte

Un bâtiment situé dans le delta du Nil, en Égypte, s'est partiellement effondré à la suite d'un incendie qui s'est déclaré vendredi à l'aube, faisant au moins huit morts et 29 blessés, ont indiqué les autorités.

Un court-circuit électrique a provoqué l'explosion d'une chaudière et un incendie au deuxième étage d'une entreprise de teinture dans la ville de Mahalla, à environ 103 kilomètres au nord du Caire. Située dans la province de Gharbia, Mahalla est connue pour sa production textile.

Cela a entraîné l'effondrement partiel du bâtiment, a déclaré le bureau de presse du gouverneur dans un communiqué.

Le gouverneur Ashraf el-Gendy, qui s'est rendu sur place, a déclaré dans un communiqué que les équipes d'intervention d'urgence avaient complètement maîtrisé l'incendie et retiré les parties détruites du bâtiment, mais que les sauveteurs tentaient toujours de dégager trois personnes des décombres. Leur état n'était pas connu.

Le ministère du Travail a déclaré dans un communiqué que certains membres du personnel de la défense civile étaient morts en éteignant l'incendie. L'un des blessés est en soins intensifs, huit sont toujours à l'hôpital et les autres ont été soignés et ont pu quitter l'hôpital, selon le bureau du gouverneur.

En juillet, un incendie a ravagé le bâtiment principal de la compagnie de télécommunications dans le centre-ville du Caire, blessant au moins 14 personnes et provoquant une interruption temporaire des services Internet et de téléphonie mobile.

