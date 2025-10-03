Maroc : le Premier ministre promet des réformes, la mobilisation ne faiblit pas

Une nouvelle journée de manifestation au Maroc ce jeudi. Dans la rue, la colère de la jeunesse ne faiblit pas. Silencieux jusqu’à présent, le gouvernement a fini par réagir annonçant vouloir répondre aux revendications à l'origine de ce mouvement de protestation.

Le Premier ministre Aziz Akhannouch a déclaré qu'il déplorait la mort de civils. Il a aussi félicité les forces de l'ordre pour leurs efforts de maintien de l'ordre.

S'exprimant devant un conseil des ministres, il n'a pas détaillé les réformes en cours de discussion, mais s'est dit "prêt au dialogue et au débat au sein des institutions et des espaces publics".

"L'approche basée sur le dialogue est le seul moyen de traiter les différents problèmes auxquels notre pays est confronté", a-t-il déclaré.

Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants mercredi, tuant trois personnes à Leqliaa, une petite ville située à l'extérieur de la ville côtière d'Agadir. Le ministère marocain de l'intérieur a déclaré que les trois personnes avaient été tuées par balle alors qu'elles tentaient de s'emparer d'armes de la police, bien qu'aucun témoin n'ait pu corroborer cette information.

Le ministère a indiqué que 354 personnes - principalement des membres des forces de l'ordre - avaient été blessées. Des centaines de voitures ont été endommagées, ainsi que des banques, des magasins et des bâtiments publics dans 23 provinces du pays. Dans tout le pays, environ 70 % des manifestants étaient des mineurs, selon les estimations du ministère.

La colère de la jeunesse

Les manifestations, organisées par un mouvement sans leader dominé par des jeunes férus d'Internet, ont pris le pays par surprise et se sont révélées être parmi les plus importantes que le Maroc ait connues depuis des années. En milieu de semaine, elles semblaient s'étendre à de nouveaux endroits malgré l'absence d'autorisation de la part des autorités.

Les participants aux manifestations de la "génération Z" dénoncent ce qu'ils considèrent comme une corruption généralisée. Par le biais de chants et d'affiches, ils ont dénoncé les sommes d'argent importantes allouées à la préparation de la Coupe du monde 2030, alors que de nombreuses écoles et de nombreux hôpitaux manquent de fonds et restent dans un état désastreux.

Dans une déclaration publiée sur Discord, le mouvement de protestation Gen Z 212 a exhorté les manifestants à rester pacifiques et a dénoncé les "approches répressives en matière de sécurité".

"Le droit à la santé, à l'éducation et à une vie digne n'est pas un slogan vide, mais une demande sérieuse", ont déclaré les organisateurs.

L'Association marocaine des droits de l'homme a déclaré que plus de 1 000 personnes ont été interpellées, y compris de nombreuses personnes dont l'arrestation a été filmée par les médias locaux et d'autres qui ont été arrêtées par des officiers en civil lors d'interviews en direct à la télévision.

Les manifestations de la "génération Z" s'inscrivent dans la même dynamique que les mouvements observés dans des pays comme le Népal, le Kenya et Madagascar. Les manifestants ont saisi la colère suscitée par les conditions de vie dans les hôpitaux et les écoles pour exprimer leur indignation à l'égard des priorités du gouvernement en matière de dépenses.

Pointant du doigt les nouveaux stades en construction ou en rénovation dans tout le pays, les manifestants ont scandé : "Les stades sont là, mais où sont les hôpitaux ?" . Le décès récent de huit femmes dans un hôpital public d'Agadir a été un élément déclencheur de la colère du peuple contre un système de santé marocain en déclin.

Alors que le Maroc se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football plus tard dans l'année et que les politiciens se préparent à une élection parlementaire en 2026, ces drames ont attiré l'attention sur la profondeur des disparités qui persistent dans le royaume d'Afrique du Nord. Malgré un développement rapide, selon certaines mesures, de nombreux Marocains se sentent désillusionnés par ses inégalités, les inégalités régionales, l'état des services publics et le manque d'opportunités, en particulier pour les jeunes.

Les autorités ont nié avoir donné la priorité aux dépenses liées à la Coupe du monde par rapport aux infrastructures publiques, affirmant que les problèmes du secteur de la santé ont été hérités des gouvernements précédents.