Attaque antisémite au Royaume-Uni : la police maintient un cordon de sécurité

Les membres de la communauté juive se réconfortent mutuellement près de la synagogue de la congrégation hébraïque de Heaton Park, à Crumpsall, Manchester, Angleterre, le jeudi  
PA Media
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Royaume-Uni

Au lendemain de l’attaque d’une synagogue à Manchester, la police maintient un cordon de sécurité ce vendredi matin autour des lieux.

Jeudi matin, un homme a foncé dans la foule avec sa voiture devant une synagogue de Manchester. L’assaillant a par la suite poignardé à mort deux personnes, dans ce que la police a qualifié d'attaque terroriste. Celle-ci a eu lieu lors de la célébration de Yom Kippour, l’une des journées les plus sacrées pour la communauté juive.

Le suspect qui a été tué par les forces de l’ordre était un citoyen britannique de 35 ans d'origine syrienne, nommé Jihad Al-Shamie. Il est arrivé au Royaume-Uni lorsqu'il était enfant et a obtenu la nationalité britannique en 2006.

Selon les premiers éléments de l’enquête, il n’était pas ciblé par le programme britannique de lutte contre le terrorisme qui tente d'identifier les personnes susceptibles de se radicaliser.

La police a également déclaré que trois personnes ont été arrêtées pour suspicion d'actes terroristes. Il s'agit de deux hommes d'une trentaine d'années et d'une femme d'une soixantaine d'années.

Les autorités s'efforcent de les identifier formellement et de déterminer le mobile de l'attaque.

