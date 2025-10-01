Bienvenue sur Africanews

Les USA en mode "shutdown", les services fédéraux non essentiels à l'arrêt

Capitole à Washington, mardi 30 septembre 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Etats-Unis

Le gouvernement fédéral américain est à l'arrêt. Des centaines de milliers de fonctionnaires sont au chômage technique, certains sans rémunération.

Ce blocage survient après que les Sénateurs aient rejeté deux projets de loi visant à prolonger le financement du gouvernement de sept semaines. Démocrates et Républicains n'ont pas pu s'entendre sur la question du financement de l'assurance santé.

Les démocrates militaient pour un financement de l'Obamacare, ce programme de santé dédié aux ménages à faibles revenus supprimé par l'administration Trump et une prolongation des subventions qui doivent expirer cette année. Des propositions rejetées par les Républicains. Les républicains, eux, proposent une extension du budget actuel jusqu'à la fin novembre.

Résultat : les services publics sont perturbés, et chaque camp accuse l'autre d'être responsable de ce blocage budgétaire.

