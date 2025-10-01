Népal : présentation de la nouvelle déesse, âgée de deux ans

*Le Népal choisit sa nouvelle déesse. À seulement deux ans, Aryatara Shakya a été désignée nouvelle Kumari c'est -à -dire "déesse vierge".*

Elle remplace ainsi l’ancienne titulaire du poste Trishna Shakya, aujourd'hui âgée de 11 ans, qui, selon la tradition, devient une simple mortelle. Elle avait été désignée déesse vivante en 2017.

Ce mardi, la nouvelle Kumari a été emmenée par des membres de sa famille de leur maison située dans une ruelle de Katmandou jusqu'au temple qui sera sa résidence pendant plusieurs années.

Les Kumaris sont choisies parmi les clans Shakya de la communauté Newar, originaire de la vallée de Katmandou. Elles sont célébrées à la fois par les hindous et les bouddhistes.

Les jeunes filles sélectionnées ont entre 2 et 4 ans et doivent avoir une peau, des cheveux, des yeux et des dents sans tache. Aussi, elles ne doivent pas avoir peur de l’obscurité.

Lors des fêtes religieuses, la déesse vivante est transportée sur un char tiré par des fidèles.

De nombreux croyants font alors la queue pour toucher les pieds de la jeune fille avec leur front, ce qui représente le plus grand signe de respect chez les hindous. Ils lui offrent aussi des fleurs ainsi de l'argent.

Les Kumaris mènent pourtant une vie recluse. Elles ont peu d’ami(es) et ne sont autorisées à sortir que quelques fois par an pour des festivals.

Les anciennes Kumaris peuvent avoir du mal à s'adapter à une vie normale et à fréquenter des écoles ordinaires.