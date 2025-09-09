Népal : le Premier ministre démissionne après de violentes manifestations

Le Premier ministre du Népal, Khadga Prasad Oli, a démissionné mardi, suite à des manifestations massives et violentes contre son gouvernement. Ces protestations ont été déclenchées par l’interdiction des réseaux sociaux et la corruption perçue au sein du gouvernement.

Les violences ont atteint leur apogée avec l’incendie de plusieurs résidences de dirigeants politiques népalais. Des manifestants ont attaqué notamment celles de Sher Bahadur Deuba, chef du Congrès népalais, et du président Ram Chandra Poudel. La police a également ouverts le feu lors de ces rassemblements, faisant 19 morts et de nombreux blessés.

Une partie de la capitale Katmandou et ses environs ont été placés sous couvre-feu, et les écoles ont été fermées dans la ville. Des vidéos et des témoignages locaux montrent des manifestants s’en prenant aux résidences des responsables politiques, en signe de colère et de défiance.

Parmi les maisons incendiées figure celle de l’épouse de Deuba, Arzu Deuba Rana, qui est aussi ministre des Affaires étrangères. Les protestataires dénoncent une situation de crise aggravée par la corruption et la mauvaise gestion des partis politiques.

Ce mouvement de masse, qui a commencé comme une opposition à l’interdiction des plateformes sociales, reflète une frustration profonde de la population népalaise. Les manifestations et l’insécurité ont finalement conduit à la démission du Premier ministre, marquant un tournant dans la politique du pays.