Népal : corruption et bonne gouvernance, les défis de la cheffe du gouvernement

La première ministre du Népal a nommé lundi trois nouveaux ministres pour rejoindre son administration intérimaire.

Son équipe doit diriger le pays jusqu’aux élection anticipées de mars après les violentes manifestations de rue de la semaine dernière qui ont conduit à l'effondrement du gouvernement précédent.

"Ce qu'il nous faut maintenant, c'est travailler pour mettre fin à la corruption, instaurer la bonne gouvernance et l'égalité économique. Ce n'était pas mon choix ou mon désir d'être Premier ministre, mais c'est la situation qui m'a poussée à le devenir."; a déclaré Sushila Karki, Premier ministre du Népa

Sushila Karki 73 ans, première femme à occuper le poste de premier ministre dans le pays himalayen. Cette ancienne en chef de la Cour suprême était connue pour sa lutte contre la corruption au sein du gouvernement.

"Pour diriger le nouveau gouvernement, Sushila Karki est la personne idéale en ce moment, car elle a le soutien de l'armée et du peuple. Son objectif est d'organiser les élections et nous espérons qu'elle mènera sa tâche à bien.", affirme Shrawan Dahal, homme d'affaires.

Le Népal a été secoué par des manifestations déclenchées par une interdiction de courte durée des médias sociaux. Elles se sont soldées par la mort d'au moins 72 personnes et des centaines de blessés