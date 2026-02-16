Népal : le cannabis au centre des célébrations de Shivaratri

Entre prières, chants et danses, la fête a aussi ravivé un usage rituel du cannabis, exceptionnellement toléré par la police.

Près de la Bagmati, sadhus et jeunes dévots se sont rassemblés sur les hauteurs, tandis que des visiteurs étrangers rejoignaient les cérémonies.

Le pays a interdit la marijuana en 1976 et toute tentative de dépénalisation reste au point mort. Mais le temps d’une journée sacrée, les traditions religieuses ont repris leurs droits.