Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos
world

Népal : le cannabis au centre des célébrations de Shivaratri

Népal : le cannabis au centre des célébrations de Shivaratri
Un religieux fume de la marijuana au temple hindou de Pashupatinath pendant le festival Shivaratri à Katmandou.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Alexis Caraco

avec AP

Népal

Entre prières, chants et danses, la fête a aussi ravivé un usage rituel du cannabis, exceptionnellement toléré par la police.

Près de la Bagmati, sadhus et jeunes dévots se sont rassemblés sur les hauteurs, tandis que des visiteurs étrangers rejoignaient les cérémonies.

Le pays a interdit la marijuana en 1976 et toute tentative de dépénalisation reste au point mort. Mais le temps d’une journée sacrée, les traditions religieuses ont repris leurs droits.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.