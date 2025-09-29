Maroc : des jeunes manifestent contre les "mauvaises priorités" du gouvernement

Des manifestants menés par des jeunes se sont affrontés avec la police et ont bloqué l'autoroute pendant le week-end lors de certaines des plus grandes manifestations antigouvernementales que le Maroc ait connues depuis des années, dénonçant ce qu'ils ont qualifié de priorités mal placées du gouvernement.

Des centaines de jeunes Marocains sont descendus dans les rues d'au moins 11 villes de ce pays d'Afrique du Nord, dénonçant la corruption et critiquant le gouvernement pour avoir investi de l'argent dans des événements sportifs internationaux tout en négligeant la santé et l'éducation.

Ils ont établi un lien direct entre le système de santé défaillant du pays et ses investissements en vue de la Coupe du monde de football 2030, scandant des slogans tels que "Les stades sont là, mais où sont les hôpitaux ?".

Le Maroc construit au moins trois nouveaux stades et rénove ou agrandit au moins une demi-douzaine d'autres, se préparant à co-accueillir l'événement. Il accueillera également la Coupe d'Afrique des nations plus tard cette année.

Des policiers en civil et en tenue anti-émeute ont dispersé les manifestations dans plusieurs villes, dont Rabat et Marrakech, et ont arrêté des manifestants, notamment à Casablanca, comme l'a constaté un journaliste de l'Associated Press.

Des vidéos publiées par des médias locaux montrent des policiers en civil arrêtant des manifestants alors qu'ils donnaient des interviews à la presse.

Depuis au moins une décennie, les manifestations au Maroc sont souvent centrées sur les inégalités régionales et les priorités du gouvernement à Rabat. Les rassemblements nationaux de ce week-end ont cristallisé la colère populaire observée plus tôt cette année lors d'incidents isolés à travers le Maroc, notamment dans les régions encore sous le choc du tremblement de terre meurtrier de 2023. Les troubles se sont récemment intensifiés après la mort de huit femmes lors d'un accouchement dans un hôpital public d'Agadir, une grande ville côtière située à 483 km au sud de Rabat.

Un mouvement sans leader mené par la génération Z

L'Association marocaine des droits de l'homme a déclaré que plus de 120 personnes avaient été arrêtées au cours du week-end et transférées dans des commissariats de police, ajoutant que ces arrestations "confirmaient la répression des voix libres et la restriction du droit à la liberté d'expression".

Contrairement aux manifestations passées menées par des syndicats ou des partis politiques, ces manifestations ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Discord, populaires auprès des gamers et des adolescents, par un mouvement sans leader.

Deux groupes, "Gen Z 212" et "Morocco Youth Voices", ont appelé à des "manifestations pacifiques et civilisées" et à un débat responsable, alors même que nombre de leurs partisans exprimaient des revendications plus militantes.

"Il n'y a aucun espoir", a déclaré Youssef, un ingénieur de 27 ans qui manifestait à Casablanca. "Je ne veux pas seulement des réformes dans les domaines de la santé et de l'éducation, je veux aussi une réforme complète du système. Je veux de meilleurs salaires, de meilleurs emplois, des prix bas et une vie meilleure"

Au Maroc, les personnes nées entre 1995 et 2010 représentent la plus grande partie de la population, et les manifestations du week-end ont été qualifiées de manifestations de la génération Z. Les jeunes Marocains se sont inspirés du Népal, où des manifestations menées par des jeunes ont canalisé la colère généralisée face au manque d'opportunités, à la corruption et au népotisme.

Le secteur de la santé au centre de la colère publique

Ce mois-ci, les Marocains ont manifesté devant les hôpitaux de plusieurs villes et villages ruraux pour dénoncer le déclin des services publics.

Les responsables ont nié avoir donné la priorité aux dépenses liées à la Coupe du monde au détriment des infrastructures publiques, affirmant que les problèmes auxquels est confronté le secteur de la santé étaient hérités du passé.

Au début du mois, le Premier ministre marocain milliardaire Aziz Akhannouch a défendu ce qu'il a qualifié de "réalisations majeures" du gouvernement dans le secteur de la santé.

"Nous avons mené à bien des réformes, augmenté les dépenses et nous sommes en train de construire des hôpitaux dans toutes les régions du pays", a déclaré M. Akhannouch, qui est également maire d'Agadir. "L'hôpital d'Agadir est confronté à des problèmes depuis 1962... et nous essayons de les résoudre."

À la suite des manifestations, le ministre marocain de la Santé, Amine Tahraoui, a licencié le directeur de l'hôpital ainsi que les responsables sanitaires de la région.

Les données de l'Organisation mondiale de la santé pour 2023 montrent que le Maroc ne compte que 7,7 professionnels de santé pour 10 000 habitants, et beaucoup moins dans certaines régions, notamment à Agadir, où l'on en compte 4,4 pour 10 000. L'OMS recommande 25 pour 10 000.

Après les rassemblements, Gen Z 212 a déclaré dans un message Facebook qu'il prévoyait d'autres manifestations. "Protester est le seul moyen d'obtenir nos droits", a déclaré un manifestant à un homme âgé qui tentait de le dissuader, l'avertissant qu'il risquait d'être arrêté.