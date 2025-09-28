Seychelles : un 2e tour pour la présidentielle, les législatives pour l'opposition

Le second tour de l’élection présidentielle aux Seychelles se tiendra du 9 au 11 octobre prochain. Aucun des principaux candidats n’ayant franchi la barre des 50 % des voix, un second scrutin est nécessaire.

D’après la Commission électorale, c’est Patrick Herminie, candidat de l’opposition, qui est arrivé en tête du premier tour avec 48,8 % des suffrages, devançant de peu le président sortant, Wavel Ramkalawan, crédité de 46,4 %.

Par ailleurs, le parti de Patrick Herminie, United Seychelles, a remporté les élections législatives organisées ce samedi, en obtenant 15 des 26 sièges à pourvoir. Ancien parti au pouvoir de 1977 à 2020, United Seychelles a longtemps dominé la scène politique du pays avant d’être évincé par la montée de la coalition Linyon Demokratik Seselwa.

Composé de 115 îles situées dans l’océan Indien, l’archipel des Seychelles est aujourd’hui reconnu pour son tourisme de luxe et son engagement en faveur de l’écotourisme. Cette dynamique a contribué à faire du pays l’un des plus prospères du continent africain en termes de produit intérieur brut par habitant, selon la Banque mondiale.