Les Seychelles aux urnes pour le 2nd tour de la présidentielle

Les Seychelles s'apprêtent à retourner aux urnes pour le second tour de la présidentielle.

À l'issue du premier tour qui s'est tenu le 27 septembre dernier, aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue.

Les deux principales figures s'en étaient tirées avec moins de 50 % des voix, selon l'autorité électorale.

Les résultats officiels publiés dimanche indiquaient 46,4 % des voix pour le président sortant Wavel Ramkalawan, tandis que le candidat de l'opposition Patrick Herminie en a obtenu 48,8 %.

Les autorités électorales n'ont annoncé aucune date du second tour pour l'instant, mais le vote anticipé a débuté jeudi.

Le United Seychelles Party, dirigé par Patrick Herminie, a dirigé le pays entre 1977 et 2020.

Afin d'empêcher le retour au pouvoir de l'Union des Seychelles, le président Ramkalawan brigue un second mandat à la tête du pays.

Son parti, le Linyon Domokratik Seselwa, promet la reprise économique, le développement social et la durabilité environnementale.