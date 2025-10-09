Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Les Seychelles aux urnes pour le 2nd tour de la présidentielle

Une femme vote à l'école English River à Victoria, aux Seychelles, le jeudi 25 septembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Emilie Chetty/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Seychelles

Les Seychelles s'apprêtent à retourner aux urnes pour le second tour de la présidentielle.

À l'issue du premier tour qui s'est tenu le 27 septembre dernier, aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue.

Les deux principales figures s'en étaient tirées avec moins de 50 % des voix, selon l'autorité électorale.

Les résultats officiels publiés dimanche indiquaient 46,4 % des voix pour le président sortant Wavel Ramkalawan, tandis que le candidat de l'opposition Patrick Herminie en a obtenu 48,8 %.

Les autorités électorales n'ont annoncé aucune date du second tour pour l'instant, mais le vote anticipé a débuté jeudi.

Le United Seychelles Party, dirigé par Patrick Herminie, a dirigé le pays entre 1977 et 2020.

Afin d'empêcher le retour au pouvoir de l'Union des Seychelles, le président Ramkalawan brigue un second mandat à la tête du pays.

Son parti, le Linyon Domokratik Seselwa, promet la reprise économique, le développement social et la durabilité environnementale.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.