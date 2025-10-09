Les Seychelles aux urnes pour le 2nd tour de la présidentielle

Seychelles
Les Seychelles s'apprêtent à retourner aux urnes pour le second tour de la présidentielle.
À l'issue du premier tour qui s'est tenu le 27 septembre dernier, aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue.
Les deux principales figures s'en étaient tirées avec moins de 50 % des voix, selon l'autorité électorale.
Les résultats officiels publiés dimanche indiquaient 46,4 % des voix pour le président sortant Wavel Ramkalawan, tandis que le candidat de l'opposition Patrick Herminie en a obtenu 48,8 %.
Les autorités électorales n'ont annoncé aucune date du second tour pour l'instant, mais le vote anticipé a débuté jeudi.
Le United Seychelles Party, dirigé par Patrick Herminie, a dirigé le pays entre 1977 et 2020.
Afin d'empêcher le retour au pouvoir de l'Union des Seychelles, le président Ramkalawan brigue un second mandat à la tête du pays.
Son parti, le Linyon Domokratik Seselwa, promet la reprise économique, le développement social et la durabilité environnementale.
00:54
Centrafrique : l'opposant Anicet-Georges Dologuélé candidat à la présidentielle
01:49
Cameroun : à Maroua, Paul Biya lance sa campagne pour un 8e mandat
02:08
Présidentielle au Cameroun : bain de foule pour Issa Tchiroma Bakary à Douala
01:34
Malawi : les finances publiques en crise, alerte Peter Mutharika
Aller à la video
Malawi : le nouveau président Peter Mutharika prête serment
01:01
Tchad : le Parlement approuve le mandat présidentiel renouvelable de 7 ans