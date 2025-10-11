Les Seychellois votent pour un second tour d'élection très serré

Les Seychellois ont voté samedi pour un second tour entre le président Wavel Ramkalawan et l'opposant Patrick Herminie, dont le parti cherche à revenir au pouvoir après avoir dirigé le pays pendant quatre décennies.

Les élections qui se sont tenues il y a deux semaines n'ont pas donné de vainqueur incontesté, M. Herminie ayant obtenu 48,8 % des voix et M. Ramkalawan 46,4 %, selon les résultats officiels. Un candidat doit obtenir plus de 50 % des voix pour être déclaré vainqueur.

Le vote anticipé a commencé jeudi, mais la plupart des Seychellois votent samedi. Les bureaux de vote ont ouvert peu après 7 heures, heure locale, et les résultats sont attendus dimanche.

La lutte entre Herminie et Ramkalawan est largement considérée comme une course serrée. Les deux candidats ont mené des campagnes animées en essayant de répondre aux questions clés des électeurs, notamment les dommages environnementaux et la crise de la toxicomanie dans un pays longtemps considéré comme un paradis touristique.

Herminie représente le parti United Seychelles, qui a dominé la politique du pays pendant des décennies avant de perdre le pouvoir il y a cinq ans. Il a été le parti au pouvoir de 1977 à 2020.

Ramkalawan, du parti au pouvoir Linyon Demokratik Seselwa, brigue un second mandat.

L'archipel de 115 îles de l'océan Indien est devenu synonyme de voyages luxueux et écologiques, ce qui a propulsé les Seychelles en tête de la liste des pays les plus riches d'Afrique en termes de produit intérieur brut par habitant, selon la Banque mondiale.

Mais l'opposition au parti au pouvoir ne cesse de croître.

Une semaine avant le premier tour de scrutin, des militants ont intenté une action en justice contre le gouvernement pour contester une récente décision d'accorder un bail à long terme pour une zone de 400 000 mètres carrés (100 acres) sur l'île de l'Assomption, la plus grande du pays, à une société qatarie pour y développer un hôtel de luxe.

Ce bail, qui prévoit la reconstruction d'une piste d'atterrissage pour faciliter l'accès aux vols internationaux, a suscité de nombreuses critiques selon lesquelles il favoriserait des intérêts étrangers au détriment du bien-être et de la souveraineté des Seychelles.

Nation insulaire, les Seychelles sont particulièrement vulnérables au changement climatique, notamment à l'élévation du niveau de la mer, selon la Banque mondiale et le groupe des Nations unies pour le développement durable.

Elles sont également confrontées à une crise de la toxicomanie alimentée par l'héroïne. Un rapport de l'ONU de 2017 décrit le pays comme un important itinéraire de transit de la drogue, et l'indice mondial de la criminalité organisée de 2023 indique que la nation insulaire a l'un des taux de dépendance à l'héroïne les plus élevés au monde.