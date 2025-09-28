Hartenberg, pionnier sud-africain de la viticulture régénérative

Le domaine viticole Hartenberg, situé près de Stellenbosch en Afrique du Sud, s’impose comme un pionnier en devenant le premier vignoble du pays à obtenir la certification internationale « Ecological Outcome Verification » du Savory Institute, basée aux États-Unis.

Cette reconnaissance couronne une transition vers l’agriculture régénérative, un modèle qui mise sur la restauration des sols et la biodiversité, tout en réduisant les intrants chimiques.

Depuis deux ans, plus aucun pesticide ni herbicide n’est utilisé sur le domaine. Le sol est enrichi naturellement grâce à l’introduction de bétail, de moutons et de canards dans les vignes. Les cultures de couverture attirent pollinisateurs et insectes utiles, tandis que les animaux participent à la régénération biologique des sols.

Une étude scientifique de trois ans, menée par l’Université de Stellenbosch, suit de près l’impact de ces pratiques sur la qualité du raisin et du vin. Les premiers résultats sont prometteurs : les baies issues des parcelles pâturées sont plus petites – un indicateur souvent associé à des vins de meilleure qualité – et les analyses révèlent des vins plus structurés, plus fins, et légèrement moins alcoolisés.

En conjuguant tradition viticole et innovation écologique, Hartenberg ouvre une voie durable pour l’avenir du vin sud-africain, dans un contexte de changement climatique et de recherche de pratiques agricoles plus respectueuses des écosystèmes.