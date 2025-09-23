Guinée : participation record au référendum, le "oui" en passe de l'emporter

Selon les résultats partiels communiqués par la Direction générale des élections, le taux de participation au référendum constitutionnel s’élève à 91,4 % après le dépouillement de plus de 80 % des bureaux de vote.

Sur les 19 454 bureaux déjà validés sur un total de 23 662, plus de 80 % des suffrages exprimés se sont prononcés en faveur du projet de nouvelle Constitution.

Quelque 6,7 millions d’électeurs étaient convoqués dans ce pays d’Afrique de l’Ouest de plus de 14 millions d’habitants. Encadré par 45 000 agents des forces de sécurité, le scrutin s’est déroulé dans un climat globalement calme, malgré l’appel au boycott lancé par les principales forces d’opposition. Ces dernières accusent la junte, au pouvoir depuis le renversement de l’ex-président Alpha Condé en 2021, de chercher à se maintenir grâce à ce texte.

Le projet soumis aux urnes étend notamment la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans, renouvelable deux fois, et autorise les membres de la junte à briguer des fonctions électives. Bien que le colonel Mamadi Doumbouya, 40 ans, n’ait pas officiellement annoncé sa candidature à la future présidentielle, il a été la figure centrale de la campagne référendaire, largement portée par ses partisans.

Les résultats définitifs seront proclamés par la Cour suprême à une date encore non précisée. Ils devraient ouvrir la voie à l’organisation d’élections présidentielle et législatives promises avant la fin de l’année, condition posée par la communauté internationale pour un retour à l’ordre constitutionnel.