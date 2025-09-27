Élections aux Seychelles : Ramkalawan en quête d’un second mandat

Les Seychellois se sont rendus aux urnes ce samedi pour élire leur président et renouveler leur Parlement. Ce scrutin est crucial pour le plus petit pays d’Afrique, tant sur le plan géographique que démographique, avec une population de seulement 120 000 habitants.

Le président sortant, Wavel Ramkalawan, brigue un second mandat de cinq ans. Prêtre anglican devenu homme politique, il a marqué l’histoire du pays en 2020 en devenant le premier opposant à vaincre le parti au pouvoir depuis l’indépendance en 1976, à l’issue de sa sixième tentative présidentielle. Il se présente à nouveau sous les couleurs du Linyon Demokratik Seselwa (LDS), mettant en avant un programme axé sur la relance économique, le développement social et la durabilité environnementale.

Face à lui, Patrick Herminie, du Parti des Seychelles unies, se pose en principal adversaire. Ancien président du Parlement entre 2007 et 2016, il est une figure politique chevronnée, mais reste lui aussi sous le feu des critiques, notamment pour sa gestion passée de la lutte contre la drogue.

Un vote sous haute surveillance dans un pays aux enjeux multiples

Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures, et une forte affluence a été observée dès les premières heures, avec de longues files d’attente à travers l’archipel. Les autorités électorales ont confirmé que tous les centres avaient ouvert à l’heure et que le scrutin se déroulait sans incident majeur. Environ 77 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales.

Si aucun candidat ne remporte plus de 50 % des suffrages, un second tour opposera les deux premiers.

Un paradis touristique aux prises avec des réalités sociales difficiles

Archipel de 115 îles dans l’océan Indien, les Seychelles jouissent d’une image de destination de luxe, réputée pour ses engagements écologiques. Ce positionnement a contribué à faire du pays l’un des plus riches d’Afrique en PIB par habitant, selon la Banque mondiale. Mais cette prospérité masque des tensions internes croissantes.

L’économie florissante a renforcé la classe moyenne mais aussi alimenté les critiques envers le pouvoir en place, accusé de favoriser les intérêts étrangers. Une semaine avant les élections, des militants ont déposé un recours constitutionnel contre un accord foncier controversé : l’octroi d’un bail à long terme à une société qatarie pour développer un hôtel de luxe sur l’île de l’Assomption, la plus grande de l’archipel. La reconstruction d’une piste d’atterrissage dans le cadre du projet a ravivé les inquiétudes sur la souveraineté nationale et les priorités économiques du gouvernement.

Drogue, climat et souveraineté : les préoccupations des électeurs

Outre les questions de développement, les électeurs se disent préoccupés par deux grandes crises : le changement climatique et la dépendance à la drogue.

Le territoire seychellois, qui s'étend sur environ 390 000 km² (essentiellement maritimes), est extrêmement vulnérable à l’élévation du niveau de la mer, rappelle la Banque mondiale.

Mais c’est surtout la crise de la drogue, et notamment de l’héroïne, qui secoue l’opinion. Les Seychelles affichent l’un des taux de dépendance les plus élevés au monde, selon l’Indice mondial de la criminalité organisée (2023). On estime que 6 000 personnes consomment régulièrement de l’héroïne, soit près de 10 % de la population. L’île de Mahé, où se trouve la capitale Victoria, concentre la majorité des habitants et des cas.

Le président sortant est vivement critiqué pour ne pas avoir su enrayer la crise, tout comme son rival, Patrick Herminie, qui a dirigé l’Agence nationale pour la prévention de la toxicomanie et la réadaptation entre 2017 et 2020, sans résultats probants.

Un choix crucial pour l’avenir de l’archipel

Entre espoirs de stabilité, inquiétudes sociales et tensions sur la souveraineté, ces élections s’annoncent déterminantes pour l’avenir des Seychelles. Le verdict des urnes pourrait redéfinir les priorités du pays, entre prospérité économique, justice sociale et défense des intérêts nationaux.