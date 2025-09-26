Cisjordanie : 68 entreprises ajoutées sur la liste noire de l'ONU

Les Nations unies ont ajouté 68 entreprises supplémentaires à une liste noire regroupant des sociétés issues de 11 pays qui, selon elles, se rendent complices de violations des droits humains des Palestiniens par le biais de leurs relations commerciales avec les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.

La nouvelle liste met en avant les entreprises dont les activités sont considérées comme favorisant les colonies, que beaucoup jugent illégales au regard du droit international. Elle comprend toute une série d'entreprises, telles que des fournisseurs de matériaux de construction et d'engins de terrassement, ainsi que des prestataires de services de sécurité, de voyage et financiers.

Cette liste, officiellement appelée « base de données des entreprises », comprend désormais 158 entreprises, dont la grande majorité sont israéliennes. Les autres proviennent des États-Unis, du Canada, de Chine, de Grande-Bretagne, de France, d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas et du Luxembourg.

Parmi les nouveaux venus sur la liste figurent l'entreprise allemande de matériaux de construction Heidelberg Materials, le fournisseur portugais de systèmes ferroviaires Steconfer et l'entreprise espagnole d'ingénierie des transports Ineco.

Parmi les entreprises qui figurent toujours sur la liste, on trouve les sociétés du secteur du voyage Expedia Group, Booking Holdings Inc. et Airbnb, Inc., toutes basées aux États-Unis.

Alors que 68 nouvelles entreprises ont été ajoutées vendredi, sept ont été retirées.

Au total, 215 entreprises ont été évaluées lors de cette phase, mais des centaines d'autres pourraient être examinées à l'avenir.

« Les entreprises qui opèrent dans des contextes de conflit ont l'obligation de diligence raisonnable de veiller à ce que leurs activités ne contribuent pas à des violations des droits humains », a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

« Nous appelons les entreprises à prendre les mesures appropriées pour remédier aux effets négatifs de leurs activités sur les droits humains. »

Elle a déclaré que les pays ont également la responsabilité de veiller à ce que les entreprises opérant dans ces domaines ne contribuent pas à des violations des droits humains.

Les entreprises figurant dans la liste mise à jour sont principalement actives dans des secteurs tels que la construction, l'immobilier, l'exploitation minière et l'extraction. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a compilé cette liste, a informé les entreprises concernées de leur inscription et leur a donné un droit de réponse.

Parmi les sept entreprises retirées de la liste figuraient la société de transport française Alstom et les prestataires de services de voyage espagnol eDreams et britannique Opodo.

Il y a près de dix ans, le principal organe des Nations Unies chargé des droits de l'homme a adopté une résolution visant à créer cette liste, ce qu'Israël critique vivement depuis lors.

Cette révision pourrait isoler davantage Israël à un moment où certains de ses alliés européens ont reconnu un État palestinien indépendant en raison de la conduite de la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza.

Après plusieurs mois de préparation, cette liste révisée intervient alors qu'Israël a proféré des menaces voilées d'annexer tout ou partie de la Cisjordanie et a approuvé des plans visant à y construire des milliers de nouveaux logements dans des colonies.

Le gouvernement a approuvé le mois dernier un projet de colonisation controversé qui diviserait de fait la Cisjordanie en deux, une mesure qui enterrerait pratiquement tout espoir de créer un État palestinien sur ce territoire.

Gaza ne figure pas dans la liste, car Israël n'y a plus de colonies.

La communauté internationale estime que le partage du territoire dans le cadre d'une solution à deux États permettrait à Israël de conserver une solide majorité juive et aux Palestiniens de réaliser leur rêve d'autodétermination.

Beaucoup affirment que l'alternative serait un pays semblable à l'apartheid, divisé à parts égales entre Israéliens et Palestiniens, dans lequel les Juifs régneraient sur les Palestiniens.

Il s'agit de la première révision de la liste depuis 2023, année où 97 entreprises y figuraient, contre 112 dans la liste initiale publiée en 2020.

La liste noire est née d'un vote du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, qui n'a ni l'autorité légale ni la capacité de contraindre les entreprises à agir : son objectif principal est de dénoncer et de condamner les entreprises ayant des liens avec les colonies.

L'impact de l'inscription sur la liste noire sur les résultats financiers des entreprises n'est pas clair.