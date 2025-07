Guerre Israël-Hamas : la France va reconnaître l’État de Palestine en septembre

Cet acte symbolique aura lieu en septembre prochain lors de l’Assemblée Générale des Nations unies. C’est ce qu’a annoncé le président français Emmanuel Macron.

Sur son compte X, le chef de l’État a évoqué l’engagement historique de la France pour une paix juste et durable au Proche-Orient pour justifier cette décision de reconnaître la Palestine. Il a aussi indiqué que l’urgence aujourd’hui est de mettre fin à la guerre à Gaza et de secourir la population civile.

L’annonce intervient alors que l’ONU alerte sur la situation dans l’enclave palestinienne, où la famine sévit et la malnutrition infantile a atteint un seuil jugé critique.

L'organisation indique que le rythme des décès liés à la malnutrition s'accélère. Une quinzaine de Palestiniens, dont quatre enfants, seraient morts de faim au cours des dernières 24 heures, portant le total depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre 2023, à 101 personnes. La grande majorité d’entre elles étaient des enfants.

Une décision qui suscite des réactions mitigées

La décision symbolique de la France ne fait pourtant pas l'unanimité. Dans le pays, une partie de la classe politique estime qu’elle arrive trop tard tandis, que l’autre bord la juge précipitée.

Aux États-Unis, le secrétaire d'État Marco Rubio a exprimé sa désapprobation .

Même réaction du côté du gouvernement israélien. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a condamné fermement cette décision, affirmant que cela récompenserait les militants du Hamas après l'attaque du 7 octobre 2023. "Nous condamnons fermement la décision du président Macron", a déclaré le Premier ministre israélien dans un communiqué. "Une telle décision récompense la terreur et risque de créer un autre mandataire iranien, tout comme l'a été Gaza. Un État palestinien dans ces conditions serait une base de départ pour anéantir Israël, et non pour vivre en paix à ses côtés".

Cette décision, essentiellement symbolique, accroît la pression diplomatique sur Israël, alors que la guerre et la crise humanitaire dans la bande de Gaza font rage.

La France est désormais la plus grande puissance occidentale à reconnaître la Palestine, et cette décision pourrait ouvrir la voie à d'autres pays.

L'Autorité palestinienne s'en est félicitée. Une lettre annonçant la décision a été remise jeudi au président palestinien Mahmoud Abbas à Jérusalem.

Hussein Al Sheikh, vice-président de l'OLP (Organisation de Libération de la Palestine), sous l'autorité de Mahmoud Abbas, a écrit : "Nous exprimons nos remerciements et notre gratitude" au président Macron.

"Cette position reflète l'engagement de la France envers le droit international et son soutien aux droits du peuple palestinien à l'autodétermination."

La France, qui compte la plus grande population juive d'Europe et la plus grande population musulmane d'Europe occidentale, a souvent vu les combats au Moyen-Orient déboucher sur des manifestations ou d'autres tensions sur son territoire.

La quasi-totalité des pays africains reconnaît l’État de Palestine

À ce jour, 148 pays dans le monde ont déjà franchi ce pas. La quasi-totalité des pays africains reconnait l'État de Palestine.

Les Palestiniens cherchent à créer un État indépendant en Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est annexée et à Gaza, territoires occupés par Israël lors de la guerre de 1967 au Proche-Orient.