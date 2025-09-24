Une œuvre de Frida Kahlo estimée 40 à 60 Millions de dollars

Un chef-d'œuvre de Frida Kahlo pourrait établir un nouveau record mondial pour une artiste féminine lors d'une vente aux enchères. Il s'agit d’un autoportrait représentant Kahlo allongée sur un lit, un thème cher à l’artiste. Elle a passé des mois alitée après un grave accident de bus survenu à 18 ans.

Ce tableau, intitulé Le rêve, le lit, date de 1940. Kahlo y est représentée endormie dans son lit, entourée d’un feuillage romantique. Au-dessus, un corps squelettique tenant des fleurs est visible, ajoutant une touche surréaliste et troublante à l’image.

Sotheby’s estime que cette œuvre pourrait dépasser le prix de vente de 34,9 millions de livres, payé en 2021 pour Diego et moi. La maison d’enchères prévoit une mise à prix entre 40 et 60 millions de dollars.

Selon Helena Newman, présidente du département impressionniste et moderne chez Sotheby’s, il s’agit d’un chef-d’œuvre exceptionnel, rare à la vente et provenant d’une collection privée. La plupart des œuvres de Kahlo sont conservées dans des musées, ce qui rend cette opportunité unique pour un collectionneur ou une institution.

Frida Kahlo n’a jamais totalement guéri de ses blessures. Elle a vécu dans la douleur toute sa vie, qu’elle a su canaliser à travers son art. La vente est programmée pour le 8 novembre à New York.