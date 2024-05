À 1 an et 4 mois, un Ghanéen est le plus jeune artiste peintre au monde

À seulement 1 an et 4 mois, Ace Liam est le plus jeune artiste répertorié par le livre de Records du monde Guinness. L'exploit de cet enfant ghanéen a été annoncé lors d'une conférence de presse le mardi 14 mai 2024.

Le petit Liam s'est lancé dans la peinture dans l'atelier de sa mère dès l’âge de six ans.

Il peint quand il me voit peindre. Donc, si j'ai mon installation, il ira tirer sa chaise et il viendra facilement s'asseoir à côté de moi. Au début, comme il n'avait que six mois, il rampait à peine, mais quand il commença à ramper, je versais la peinture sur la toile et il faisait le mélange et l'étalement. À l’âge de 11 mois, ce qui était assez tôt, j’ai reçu une languette de peinture contenant déjà un pinceau. Intuitivement, il l'a vu, l'a tordu, plongé comme ceci, comme quelqu'un qui essaie de charger un pinceau et de l'étaler sur la toile. C'était la première fois qu'il voyait une toile montée sur un chevalet et il l'a fait." raconte Chantelle Eghan, la mère d'Ace Liam.

Son exploit a surpris de nombreux Ghanéens qui étaient sceptiques quant à la capacité d'un enfant d'un an à créer quelque chose de significatif. Cependant, l’artiste ghanéen de renom Amarkine Amateifio a une perspective différente.

"Tous les enfants sont comme ça. Les enfants viennent au monde en tant qu’artistes, scientifiques et ingénieurs. Et c’est nous, les adultes, qui les empêchons de maintenir tout cela. Je donnerai donc tout le mérite à l'environnement familial et en particulier à sa mère, qui a créé l'environnement propice à l'épanouissement des dons que cet enfant à apporter à ce monde. Et donc, c’est, pour moi, un appel à porter un second regard sur la façon dont nous élevons les enfants." explique Amarkine Amateifio

Même si Amateifio estime que l'exploit d'Ace Liam ne suscite pas nécessairement un intérêt généralisé pour la peinture chez les enfants, il y voit une étape importante.

"Dès le plus jeune âge, tous les enfants montrent leur penchant naturel. Les enfants viennent ici pour contribuer. Les enfants viennent ici pour rendre le monde meilleur. ce record Guinness et Liam devraient servir d'inspiration, en particulier aux parents, pour qu'ils accordent plus d'attention à leurs enfants, fournissent toutes les ressources et donnent à l'enfant tous les outils nécessaires pour que son don s'épanouisse." affirme l'artiste Ghanéen.

Le Guinness World Records a reconnu Ace Liam à la suite de son exposition à Accra du 18 au 20 janvier 2024, battant le record détenu par Dante Lamb, qui avait franchi ce cap à l'âge de trois ans en 2003.