Royaume-Uni : deux pays africains interdits de visas étudiants

Le gouvernement britannique a annoncé mardi la suspension de la délivrance de visas d'études aux ressortissants afghans, camerounais, birmans et soudanais, ainsi que des visas de travail aux Afghans, dans le cadre d'une politique plus large de répression à l'encontre des demandeurs d'asile.

Le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il y avait eu une forte augmentation des demandes d'asile émanant d'étudiants originaires de ces pays et que près de 135 000 demandeurs d'asile au total étaient entrés au Royaume-Uni par des voies légales depuis 2021. « La Grande-Bretagne offrira toujours refuge aux personnes fuyant la guerre et les persécutions, mais notre système de visas ne doit pas être abusé », a déclaré la ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, dans un communiqué. « C'est pourquoi je prends la décision sans précédent de refuser les visas aux ressortissants qui cherchent à exploiter notre générosité. » Le ministère de l'Intérieur a déclaré que le nombre de demandes d'asile émanant d'étudiants originaires d'Afghanistan, du Cameroun, du Myanmar et du Soudan avait « explosé » de plus de 470 % entre 2021 et 2025.

La migration est devenue un enjeu majeur de la politique britannique, le parti d'extrême droite Reform UK ayant fait un bond dans les sondages grâce à sa position anti-migration. Les gouvernements successifs ont eu du mal à endiguer le flux de petits bateaux traversant la Manche depuis la France, qui transportent un grand nombre de migrants sans papiers. Mais les autorités sont également soumises à des pressions pour réduire le nombre de demandeurs d'asile entrant par d'autres voies.

Le ministère de l'Intérieur a déclaré que le gouvernement avait « réduit de 20 % les demandes d'asile des étudiants au cours de l'année 2025, mais que des mesures supplémentaires étaient nécessaires, car les personnes arrivant avec un visa d'études représentent toujours 13 % de toutes les demandes dans le système ».