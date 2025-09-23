Présidentielle en Ouganda : Museveni candidat à un 7e mandat

Le dirigeant autoritaire de l'Ouganda, au pouvoir depuis 1986, a été confirmé mardi comme candidat au scrutin présidentiel de janvier et a exhorté ses partisans à soutenir sa vision de l'avenir.

Les autorités électorales ont officiellement déclaré le président Yoweri Museveni candidat lors d'un événement organisé à la périphérie de Kampala, la capitale ougandaise, après que plus de deux millions de partisans ont signé pour soutenir sa candidature, selon son parti.

Le Mouvement de résistance nationale, parti au pouvoir de M. Museveni, contrôle l'Assemblée nationale, qui est largement considérée comme faible et soumise à la présidence. En 2017, les législateurs ont supprimé la limite d'âge constitutionnelle pour la présidence, laissant à M. Museveni, aujourd'hui âgé de 81 ans, la possibilité de se présenter aussi longtemps qu'il le souhaite.

Après sa nomination officielle, M. Museveni a déclaré à ses partisans que son objectif était de "convaincre le peuple ougandais de ce qui a été accompli dans le passé et de ce que nous prévoyons de faire maintenant".

Attirer davantage d'investisseurs étrangers dans ce pays d'Afrique de l'Est est une priorité, a-t-il ajouté.

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans des lieux de cérémonie à Kampala pour célébrer l'investiture plus tard dans la journée de mardi.

Museveni a d'abord pris le pouvoir par la force et est resté non élu jusqu'en 1996. Depuis 2001, les élections ont été entachées d'allégations de truquage et d'ingérence de l'armée, aujourd'hui dirigée par le fils de Museveni.

Le principal opposant politique de Museveni, Bobi Wine, est un artiste populaire dont le vrai nom est Kyagulanyi Ssentamu. Sa nomination est prévue dans le courant de la semaine.

Lors de l'élection de 2021, Bobi Wine a obtenu 35 % des voix, tandis que Museveni, avec 58 %, a enregistré le pire résultat de son histoire, faisant de Bobi Wine l'adversaire le plus puissant du président depuis des décennies. M. Wine affirme que sa victoire a été volée par un bourrage généralisé des urnes et d'autres pratiques irrégulières.

Les autorités électorales ont nié ces allégations.

On s'attend à ce que le scrutin de janvier reprenne la compétition entre les deux hommes. Museveni considère son adversaire comme un agent d'intérêts étrangers et a mis en doute son patriotisme.

Pourtant, M. Wine jouit d'une grande popularité parmi les classes populaires des zones urbaines et son parti dispose du plus grand nombre de sièges de tous les partis d'opposition à l'assemblée nationale.

Ces derniers jours, M. Museveni a fait campagne à Kampala pour tenter de renforcer ses chances auprès des personnes susceptibles de soutenir M. Wine, des citadins souvent sans source de revenus fiable qui espèrent un changement de gouvernement.

L'Ouganda a la deuxième population la plus jeune du monde, avec plus des trois quarts de ses habitants âgés de moins de 35 ans, selon l'agence des Nations unies pour l'enfance. L'Ouganda est l'un des quatre pays africains qui ont accepté d'accueillir les migrants expulsés des États-Unis.