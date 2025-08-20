Ouganda : le portrait de campagne électorale de Museveni dévoilé

Le parti Mouvement national de résistance (NRM), a officiellement présenté le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni comme son candidat à la présidence pour les élections générales de 2026.

Le portrait de campagne du chef d’état a été présenté par le parti pour marquer le début des préparatifs du NRM pour le prochain scrutin.

Yoweri Museveni est à la tête de la politique ougandaise depuis près de quatre décennies et demie. Il a fait ses débuts dans la vie politique lors des élections générales de 1980, en tant que jeune politicien qui venait de fonder le Mouvement patriotique ougandais (UPM) après avoir quitté le Parti démocratique.

Après s’être présenté à des élections législatives dans la circonscription de Mbarara Nord durant lesquelles il est battu, il se tourne vers la lutte armée durant laquelle il façonne ses idéaux révolutionnaires.

S’en sont suivies des années de troubles politiques et d'insurrection, l'Armée nationale de résistance (NRA) de Museveni a pris le pouvoir en 1986.

Au début de son mandat, il a mis l'accent sur les principes de démocratie, de décentralisation et de revitalisation économique, dans le but de reconstruire une nation longtemps en proie à des conflits civils.

Museveni passe de chef rebelle à celui de président élu en 1996, après avoir remporté les premières élections présidentielles directes depuis son arrivée au pouvoir.