Guinée : de coiffeuse à ministre, l’ascension fulgurante de Patricia Lamah

Patricia Adeline Lamah a été nommée ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités par décret présidentiel le 2 février 2026. Son entrée dans le gouvernement dirigé par Bah Oury marque l’arrivée d’un profil issu de l’entrepreneuriat féminin et du secteur privé au sein de l’exécutif guinéen.

Née en 1987 en Guinée, Patricia Lamah grandit à Conakry, où elle effectue l’essentiel de sa scolarité avant d’obtenir son baccalauréat en 2006. Elle poursuit ensuite des études de droit à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, décrochant une maîtrise en droit privé en 2010.

Diplôme en poche, elle entame une carrière dans le secteur bancaire. Elle travaille notamment à UBA Guinée entre 2011 et 2013, puis à la BCI Guinée, où elle occupe des postes liés aux affaires juridiques et au contentieux jusqu’en 2018.

De la passion à l’entrepreneuriat

En parallèle de son activité professionnelle, elle développe une passion pour la coiffure, en particulier les cheveux naturels. En 2017, elle lance Pat’s Natural Beauty, une entreprise spécialisée dans les coiffures « nappy », avec des salons implantés à Conakry et à Kamsar.

Sa notoriété dépasse rapidement les frontières nationales lorsqu’elle se distingue en 2018 lors du concours international Koiffure Kitoko en Côte d’Ivoire. Cette reconnaissance contribue à faire d’elle une figure montante de l’entrepreneuriat féminin en Guinée.

Aujourd’hui à la tête de deux salons, elle est régulièrement citée comme un exemple de réussite dans un secteur longtemps peu structuré.

Mariée et mère de deux enfants, Patricia Lamah revendique un engagement en faveur de l’autonomisation des femmes, fondé sur son propre parcours. Sa nomination au ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités est perçue comme un signal politique fort : celui de valoriser des trajectoires issues du terrain et proches des réalités quotidiennes des Guinéennes.