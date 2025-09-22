Guinée : le décompte en cours pour le référendum constitutionnel

L’heure est au décompte des voix dans certains bureaux de vote en Guinée.

Alors que 6,7 millions d’électeurs étaient attendus dans les urnes dimanche pour le référendum sur un projet de constitution, le scrutin doit obtenir un taux de participation d’au moins 50% pour être adopté.

Ce réferendum constitue une étape lé dans la transition de la Guinée qui passerait d’un régime militaire dirigé par le général Mamadi Doumbouya à un régime civil.

Le référendum a été organisé par la Direction générale des élections, un nouvel organe qui supervisera le décompte des voix et dont les deux responsables ont été élus par Doumbouya.Des élections devraient suivre en décembre.

De nombreux partis politiques guinéens ont été dissous l'année dernière et les trois principaux partis d'opposition ont été suspendus quelques semaines avant le référendum, ce qui les a empêchés d'organiser des rassemblements et de s'adresser à la population.

L'opposition a donc appelé au boycott du scrutin.

Certains détracteurs estiment qu'il s'agit d'un moyen pour le général Doumbouya, qui a pris le pouvoir par la force il y a quatre ans, de se porter candidat à la présidence et de légitimer son régime militaire.