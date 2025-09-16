Guinée : la campagne pour le référendum constitutionnel bat son plein

Lors d'un rassemblement électoral organisé lundi dans le centre de Conakry, les habitants se sont prononcés en faveur du « oui » au référendum constitutionnel qui se tiendra dimanche prochain en Guinée.

Si elle est adoptée, la nouvelle constitution donnerait au chef militaire et président par intérim Mamadi Doumbouya le droit de se présenter à la prochaine élection présidentielle et créerait un Sénat parallèlement à l'Assemblée nationale du pays.

Kadiatou Diaby, qui vend du poivre au marché de Conakry, a déclaré avoir été encouragée par Doumbouya lui-même à voter en faveur du référendum.

« Je ne dirais pas que je n'ai jamais voté auparavant, mais je n'y croyais pas vraiment. Je lui fais vraiment confiance. Je vais voter, et mes enfants vont voter aussi », a-t-elle déclaré.

Les campagnes contre le référendum constitutionnel sont notablement absentes ; le gouvernement militaire guinéen a réprimé l'opposition ces derniers mois, suspendant les partis politiques et renforçant son emprise sur les médias indépendants.

La Guinée est dirigée par un régime militaire depuis que des soldats ont renversé le président Alpha Condé en 2021. Le bloc régional ouest-africain connu sous le nom de CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) a fait pression pour un retour au pouvoir civil.

Fanta Conte, membre du Conseil national de transition de Guinée, a déclaré que la création d'un Sénat était l'un des éléments les plus importants de la nouvelle constitution potentielle. Elle affirme que cela donnerait plus de pouvoir aux habitants des régions rurales de Guinée.

« Il y a des élus au niveau municipal et régional qui désigneront, qui voteront, pour leurs représentants au niveau du Sénat », a-t-elle déclaré, ajoutant que cela permettrait aux Guinéens de l'étranger d'être représentés pour la première fois.

Les élections générales et présidentielles doivent avoir lieu en décembre.