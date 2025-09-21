La Guinée dans l'attente des résultats du référendum constitutionnel

En Guinée, plus de 6 millions d’électeurs étaient attendus dimanche aux urnes pour le référendum constitutionnel. Quatre ans après le coup d’Etat contre l’ex-président Alpha Condé.

Une disposition du texte soumis à l’approbation du souverain primaire permettrait au général Mamadi Doumbouya, le chef de la junte militaire au pouvoir, de se présenter à l'élection présidentielle à venir.

Ce scrutin est le premier d’une série ouvrant la voie à un retour au régime civil dans le pays. La campagne référendaire a été dominée par une campagne en faveur du '' oui''.

Le régime militaire a dissous plus de 50 partis politiques l'année dernière dans le cadre d'une initiative visant, selon lui, à « nettoyer l'échiquier politique ». Quelques semaines avant le référendum, il a suspendu les trois principaux partis d'opposition, les empêchant ainsi d'organiser des rassemblements.

Cellou Dalein Diallo, un leader de l'opposition en exil, a qualifié le référendum de ''' mascarade '' qui ''vise à légitimer un coup d'État''. Les bureaux de vote devraient fermer à 18 heures, heure locale. Les résultats provisoires sont attendus lundi.