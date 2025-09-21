Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

La Guinée dans l'attente des résultats du référendum constitutionnel

Des électeurs devant un bureau de vote dimanche 21 septembre 2025, à Conakry en Guinée   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Guinée

En Guinée, plus de 6 millions d’électeurs étaient attendus dimanche aux urnes pour le référendum constitutionnel. Quatre ans après le coup d’Etat contre l’ex-président Alpha Condé.  

Une disposition du texte soumis à l’approbation du souverain primaire permettrait au général Mamadi Doumbouya, le chef de la junte militaire au pouvoir, de se présenter à l'élection présidentielle à venir. 

Ce scrutin est le premier d’une série ouvrant la voie à un retour au régime civil dans le pays. La campagne référendaire a été dominée par une campagne en faveur du '' oui''.

Le régime militaire a dissous plus de 50 partis politiques l'année dernière dans le cadre d'une initiative visant, selon lui, à « nettoyer l'échiquier politique ». Quelques semaines avant le référendum, il a suspendu les trois principaux partis d'opposition, les empêchant ainsi d'organiser des rassemblements.  

Cellou Dalein Diallo, un leader de l'opposition en exil, a qualifié le référendum de ''' mascarade '' qui ''vise à légitimer un coup d'État''. Les bureaux de vote devraient fermer à 18 heures, heure locale. Les résultats provisoires sont attendus lundi. 

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.