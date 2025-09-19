Maroc : la ville d'Essaouira menacée par les dunes de sable

Les dunes de sable menacent fortement l'écosystème et les zones urbaines de la ville d'Essaouira.

De nombreuses habitations ont été englouties par endroit ; une situation qui inquiète les riverains et les collectivités locales qui appellent à une solution pérenne.

" L'intervention est par nature saisonnière et implique des solutions temporaires, ce qui signifie que la situation n'est pas résolue de manière permanente. L'intervention finit par s'arrêter, et les solutions permanentes n'apparaissent généralement pas dans nos interactions avec les partenaires. La nature de l'intervention dans notre stratégie opérationnelle dépend largement de la nécessité de la recherche scientifique. En ce qui concerne la nature de l'intervention, certaines technologies sont utilisées, telles que le suivi (ou marquage), mais ces technologies ont des limites en termes d'efficacité", explique Hicham Al-Kawtar, membre du Conseil municipal d'Essaouira.

La cité plusieurs fois centenaire, connue comme la ville fabuleuse de l’ouest du Maroc pourrait se retrouver orpheline de ses paysages. Les associations entretiennent l'espoir d'une solution qui préserve l'avenir d'Essaouira.

" Nous espérons que toutes les autorités trouveront une solution radicale au problème de l'empiètement du sable afin que cette question ne revienne pas l'année prochaine. Notre belle ville touristique ne devrait pas continuer à faire face à de petits problèmes qui se compliquent avec le temps, surtout à l'approche d'événements majeurs comme la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. Les gens ne supportent pas de voir des zones négligées où le sable n'a pas été traité", espère Younes Lassfar, Activiste communautaire.

Essaouira est une ville portuaire et touristique située sur la côte atlantique du Maroc. En 2019, un rapport des Nations Unies faisait état d'une extraction non-contrôlée et illégale de sable mettant en péril plusieurs zones du littoral marocain.