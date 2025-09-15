Maroc : la saison de la récolte des dattes débute dans le Tafilalet

La saison de la récolte des dattes a commencé dans la région du Drâa-Tafilalet, avec une production dépassant les 100 000 tonnes.

La saison de la récolte des dattes a commencé dans la région de Drâa-Tafilalet, où les agriculteurs cueillent les dattes à la main à l'aide de ciseaux et de faucilles, un processus qui nécessite de la concentration et de l'habileté pour garantir à la fois la qualité du produit et la sécurité des travailleurs.

"En septembre, les marchés regorgent de dattes et grâce à Dieu, la production a été bonne. Pour le "tasqaat", c’est à dire la récolte, il faut bien secouer les palmiers pour faire tomber les dattes. Mais il faut être vigilant pendant cette tâche, ensuite il faut faire attention et se frayer un chemin pour pouvoir sortir de la palmeraie après avoir fini", confie un agriculteur.

À Erfoud, dans la province d'Errachidia, la récolte semble prometteuse à la vue des palmiers. Et ce, pour le plus grand plaisir des agriculteurs qui s’attendent à une cueillette plus abondante que les années précédentes. Les activités de récolte s'intensifient à mesure que les fruits changent de couleur, passant du vert au jaune doré, au rouge foncé ou au brun clair.

"De 8 heures du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, nous sommes occupés à récolter les dattes. Comme vous pouvez le voir, il y en a de toutes sortes : Majhoul, Boufgouss, et Bouslikh. Nous ramassons trois grappes de dattes à la fois, nous les empilons ici jusqu'à ce que ce soit plein, puis nous les transférons dans les caisses. Nous utilisons trois nattes sur lesquelles nous placons les dattes pour les trier. Nous faisons aussi un processus appelé "ta’maar", qui consiste à mettre les dattes dans un récipient pour les traiter davantage, détaille un travailleur de la région.

Sur les marchés, les commerçants observent une forte demande de la part des clients toujours à à la recherche de la meilleure qualité à des prix compétitifs.

Beaucoup d'entre eux ont confirmé que les températures estivales douces de la région et les précipitations de l'année dernière ont contribué à la maturation des dattes et à l'amélioration de leur qualité.