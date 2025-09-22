Bienvenue sur Africanews

Le Maroc à l'heure du taxi vélo écologique

Ali Bamba DIABITEAU/
By Ali Bamba

Maroc

Un service de taxis verts au Maroc emmène les visiteurs dans les zones historiques et touristiques des grandes villes grâce à des promenades à vélo respectueuses de l'environnement.

Les vélos permettent aux touristes d'accéder aux ruelles étroites et aux vieux marchés, où les voitures ne peuvent pas entrer.

Benoit Revol, un touriste français, estime que le Taxi Vélo, ou service de vélo-taxi, est un moyen pratique de se déplacer dans une ville et d'apprendre à la connaître. "Comme nous ne sommes là que pour deux jours, cela nous permet de vraiment explorer Rabat et de bien connaître la ville.

Chaque taxi peut accueillir deux ou trois passagers, qui sont conduits à travers la ville par un chauffeur local.

Lors de la visite des principaux sites de Rabat, Bruce Rico, un touriste français, a déclaré que le chauffeur du service de taxi faisait office de guide, partageant des informations historiques et des connaissances locales.

Le projet a d'abord été lancé à Casablanca en 2016, avant d'être introduit à Rabat l'année suivante.

En 2019, le nombre de vélos dans le service de taxi à Rabat est passé à 50.

On peut voir des rangées de vélos utilisés dans le service de taxi devant les sites touristiques de Rabat, alors que les chauffeurs attendent de prendre un client.

Le prix d'une course varie en fonction de la distance, allant d'un euro à 10 euros (1,18 à 11,8 dollars).

