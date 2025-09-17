USA : Trump réclame 15 milliards de dollars au New York Times pour diffamation

Le président des États-Unis, Donald J. Trump, a déposé une plainte pour diffamation contre The New York Times, réclamant la somme colossale de 15 milliards de dollars.

Ce procès s’inscrit dans une série de procédures engagées par le chef de l’État contre plusieurs grands médias américains.

La plainte vise notamment la publication par The New York Times d’un dessin suggestif et d’une note attribués à M. Trump, censément adressés à Jeffrey Epstein, le financier déchu au cœur d’un vaste scandale de trafic sexuel. Le président conteste formellement être l’auteur de cette missive.

Il ne s’agit pas de la première action de ce type. En juillet dernier, Donald Trump avait déjà poursuivi The Wall Street Journal ainsi que Rupert Murdoch, à la suite de la publication d’un article évoquant une révélation similaire. Il leur reprochait alors d’avoir relayé des éléments qu’il considère comme faux et préjudiciables à sa réputation.

Le président accuse également The New York Times d’ingérence dans la campagne présidentielle de 2024, pointant du doigt un prétendu parti pris en faveur de la candidate démocrate Kamala Harris.

Par ailleurs, Donald Trump a engagé des poursuites contre ABC News, son présentateur George Stephanopoulos, ainsi que contre le conglomérat Paramount, après la diffusion d’une interview préélectorale de Mme Harris. Deux autres litiges avec les chaînes ABC et CBS News ont été réglés à l’amiable, pour des montants respectifs de 15 et 16 millions de dollars.