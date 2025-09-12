À Rabat, un musée des poupées célèbre la diversité culturelle du monde

Niché au cœur de l’ancienne médina de Rabat, un musée pas comme les autres attire les curieux et les passionnés de culture du monde entier.

Le musée Poupées du Monde expose près de 2 500 poupées originaires de 90 pays, chacune habillée de tenues traditionnelles illustrant les coutumes, les modes de vie et les identités de leurs régions d’origine.

« Ce musée représente le patrimoine mondial et la diversité culturelle. Il incarne aussi des valeurs essentielles comme le dialogue entre les cultures. C’est l’objectif le plus important pour moi », explique Abdeljalil Haffar, fondateur et propriétaire du musée.

L’histoire du musée débute en 2019, lorsqu’un simple cadeau reçu par la femme d’Haffar devient le point de départ d’une collection grandissante. « Tout a commencé avec une poupée offerte à ma femme par sa famille. Puis, nous avons commencé à en rapporter lors de nos voyages. Nos enfants ont aussi participé, tout comme nos amis et collègues », raconte-t-il.

Les poupées, exposées derrière des vitrines, ne parlent pas, mais en disent long à travers leurs costumes, leurs coiffes, et les objets miniatures qu’elles portent. Véritable voyage sans billet d’avion, la visite propose une immersion dans les cultures du monde à taille réduite.

La semaine dernière, Mohammed Lahrach est venu avec son fils Haytham, adolescent autiste, pour découvrir cette collection unique. « Les enfants autistes vivent dans leur propre monde. En venant ici, je voulais aider mon fils à découvrir le monde dans sa diversité. J’ai vu qu’il se sentait à l’aise dans cet environnement », confie-t-il.

En plus de l’exposition permanente, le musée organise des activités éducatives pour les enfants, comme des ateliers de dessin ou de fabrication de poupées artisanales.