Soudan du Sud : l'ONU alerte sur le détournement de fonds publics

Au Soudan du Sud, le calvaire des populations résulte du pillage éhonté des recettes publiques. C’est ce que révèle la Commission des droits de l'homme des Nations Unies dans le pays dans un rapport publié mardi.

Intitulé « Piller une nation : comment la corruption rampante a déclenché une crise des droits humains au Soudan du Sud », il passe au crible le détournement des revenus pétroliers et non pétroliers à travers des montages opaques bien orchestrés.

Depuis son indépendance en 2011, les recettes pétrolières publiques du Soudan du Sud ont dépassé à elles seules 25,2 milliards de dollars, soulignent les enquêteurs. Problème, aucune partie de la somme n’a été dirigée vers les services de base.

En raison de ‘’la corruption d’Etat’’ qui profite à l’élite politique du pays alors que des millions de Sud-Soudanais tentent de survivre. Entre une malnutrition généralisée et un décrochage scolaire massif.

Le Soudan du Sud se classe au dernier rang de l'indice de développement humain des Nations unies et de l'indice de perception de la corruption de Transparency International.