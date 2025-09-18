Soudan du Sud : l'ONU fustige les accusations de trahison contre Riek Machar

L'organe des Nations Unies chargé des droits de l'homme au Soudan du Sud a qualifié d'« irresponsables » les accusations de trahison portées par le gouvernement contre le chef de l'opposition Riek Machar.

Le premier vice-président du Soudan du Sud, Machar, est accusé de trahison et d'autres crimes graves, ont déclaré jeudi les autorités judiciaires locales, alors que les craintes grandissent que ce pays d'Afrique de l'Est ne se dirige vers une nouvelle guerre civile.

Machar est assigné à résidence depuis mars, après que le gouvernement de transition dont il fait partie l'ait accusé d'activités subversives contre le président Salva Kiir, qui a déclaré jeudi qu'il suspendait Machar de ses fonctions de vice-président en raison des accusations criminelles portées contre lui.

Les troupes progouvernementales combattent les milices et autres groupes armés qu'elles considèrent comme fidèles à Machar, qui occupait le poste de numéro deux du pays en vertu d'un accord de paix délicat signé en 2018.

Cet accord n'a pas été pleinement mis en œuvre, les élections présidentielles ayant été reportées à plusieurs reprises.

Outre la trahison, Machar et sept autres personnes sont accusés de meurtre, de complot, de terrorisme, de destruction de biens publics et d'équipements militaires, ainsi que de crimes contre l'humanité.

Les accusations découlent d'un incident violent survenu en mars, lorsqu'une milice connue sous le nom d'Armée blanche a envahi une garnison des troupes gouvernementales, tuant son commandant et d'autres personnes. Le ministère de la Justice a déclaré jeudi dans un communiqué que l'attaque à Nasir, dans l'État du Haut-Nil, avait été influencée par Machar et d'autres personnes via « des structures militaires et politiques coordonnées ».

Le fait de porter des accusations criminelles contre Machar risque de déstabiliser davantage le Soudan du Sud, dont le gouvernement subit des pressions de la part des dirigeants régionaux pour parvenir à un accord politique qui empêche le retour à une guerre totale.

On ne savait pas immédiatement quand Machar serait présenté devant un tribunal. On ignore où il se trouve exactement au Soudan du Sud, et ses partisans politiques réclament depuis longtemps sa libération.