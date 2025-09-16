Bienvenue sur Africanews

Présidentielle au Malawi : l'espoir après le scrutin

Des électeurs dans bureau de vote le mardi 16 septembre 2025  
AP Photo
By Rédaction Africanews

Malawi

Au Malawi, les opérations de dépouillement des bulletins sont en cours après la fermeture des bureaux de vote. Les électeurs étaient attendus aux urnes mardi, dans le cadre des élections présidentielles et législatives.

Les populations attendent maintenant le nom de leur futur président parmi les candidats en lice dont le chef de l’Etat sortant Lazarus Chakwera. Il a pour principal challenger, l’ex-président Peter Mutharika. 

Les population attendent du vainqueur, des solutions au maux qui minent leur quotidien. "Ce vote va changer beaucoup de choses dans ma vie, parce que je crois qu'après avoir voté, la personne pour laquelle nous avons voté apportera des changements non seulement dans ma vie, mais aussi pour tous les habitants'', explique Catherine Chisa, commerçante informelle.

Gift Chafumuka qui vote pour la première fois abonde dans le même sens. "Je veux que ce vote change les choses, en particulier le développement de cette nation, étant donné que chaque dirigeant est différent. Je vote en espérant voir le changement". 

Selon les premières estimations publiées par la commission électorale du Malawi, 3,7 millions de personnes – soit à peine la moitié de celles qui s’étaient inscrites sur les listes électorales se sont rendues aux urnes. Des électeurs qui attendent le changement. 

