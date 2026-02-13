Malawi : difficile campagne de vaccination contre la polio

Au Malawi, un programme de vaccination contre la polio a été lancé dans la ville commerciale de Blantyre, au Malawi, après la détection de poliovirus dérivés du vaccin dans des échantillons d'eaux usées.

La nouvelle campagne de vaccination aussi les personnes déjà vaccinées. La souche détectée étant différentes des vaccins administrés précédemment. Dans plusieurs communautés, de nombreuses personnes s’opposent encore à la vaccination.

''La polio reste une menace tant que nous avons des enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Malgré tous les efforts déployés à l'échelle mondiale, il existe encore des individus et des communautés qui refusent de se faire vacciner. C'est pourquoi, en matière de vaccination, nous affirmons qu'il ne faut laisser personne de côté. Cet enfant que nous laissons de côté est celui qui sera désormais vulnérable à la polio. C'est pourquoi il est essentiel pour le monde d'éradiquer la polio et de veiller à ce que tous les enfants de moins de 15 ans dans toutes les communautés soient correctement protégés contre cette maladie. '', a déclaré le docteur Akosua Sika Ayisi, médecin de santé publique, Organisation mondiale de la santé.

A travers la campagne en cours les organisations du système des Nations unies veulent atteindre une réponse dans au moins une vingtaine de régions du Malawi.

'' Après cette phase initiale, nous espérons que dans quatre semaines, nous aurons une réponse nationale dans les 29 districts. Ce sera une réponse nationale et, une fois encore, nous appelons chaque personne à y participer, car il est de la responsabilité de chacun d'entre nous qui avons des enfants de veiller à ce que chacun de nos enfants soit vacciné contre la polio. C'est la seule façon de protéger nos enfants contre cette maladie.'', explique le docteur Joe Collins Opio, responsable de la santé à l'UNICEF Malawi.

Le Malawi a déjà lutté contre le poliovirus sauvage de type 1 après sa détection début 2022. Six campagnes de vaccination porte-à-porte ont été initiées entre